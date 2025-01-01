Katastrofa samolotu na wrocławskim lotnisku – policyjne śmigłowce i dron w akcji Powrót Drukuj Na płycie wrocławskiego lotniska rozegrał się wczoraj scenariusz rodem z filmu akcji – na szczęście tylko w ramach ćwiczeń. Plan zakładał katastrofę samolotu pasażerskiego, w wyniku której rannych zostało wiele osób, a płyta lotniska stanęła w płomieniach. Do akcji wkroczyli funkcjonariusze wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, wśród których nie mogło zabraknąć policjantów różnych pionów – zarówno tych pełniących służbę na ziemi, jak i w powietrzu oraz na wodzie. Funkcjonariuszy prewencji i ruchu drogowego wspierały załogi policyjnych śmigłowców Black Hawk i Bell 407GXi oraz policyjny dron. Celem ćwiczeń było doskonalenie współdziałania w sytuacjach kryzysowych oraz koordynacja działań na lądzie, wodzie i w powietrzu.

5 listopada 2025 roku na terenie Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przeprowadzone zostały kompleksowe ćwiczenia praktyczne, których scenariusz zakładał katastrofę samolotu pasażerskiego. Według założeń, maszyna podczas lądowania zderzyła się ze stadem ptaków, co doprowadziło do uszkodzenia silnika, pożaru oraz konieczności natychmiastowej ewakuacji pasażerów.

Na miejsce zdarzenia skierowano liczne siły policyjne i ratownicze. Policjanci prewencji i ruchu drogowego odpowiadali za zabezpieczenie dróg dojazdowych i terenu wokół płyty lotniska. Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego KWP we Wrocławiu zabezpieczali akwen, z którego czerpano wodę do gaszenia pożaru przy użyciu śmigłowca.

W działaniach uczestniczyły załogi śmigłowców Sikorsky S-70i Black Hawk z Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP , wyposażonego w system „Bambi Bucket” do gaszenia pożaru lasu przyległego do pasa startowego, oraz Bell 407GXi z Sekcji Lotnictwa Policji Sztabu Policji KWP we Wrocławiu, który wraz z operatorem bezzałogowego statku powietrznego prowadził poszukiwania fragmentów samolotu rozrzuconych na obszarze ponad 10 kilometrów.

Ćwiczenia, które osobiście nadzorował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki wraz z I Zastepcą insp. Norbertem Kurendą, miały na celu m.in. sprawdzenie skuteczności systemów wymiany informacji między służbami, a także praktyczne przećwiczenie procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych. Były one doskonałą okazją do sprawdzenia w praktyce gotowości i skuteczności działania m.in. policyjnych sił w sytuacji wystąpienia poważnego zagrożenia, jakim jest katastrofa lotnicza.

Warto podkreślić, że tego rodzaju przedsięwzięcia pozwalają nie tylko doskonalić umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, ale przede wszystkim zgrywać współdziałanie pomiędzy różnymi komórkami organizacyjnymi Policji oraz służbami ratunkowymi i instytucjami pozapolicyjnymi. Dobra koordynacja i skuteczna komunikacja są kluczem do powodzenia działań w realnych sytuacjach zagrożenia

Praktyczne sprawdzenie procedur i umiejętności działania w warunkach symulowanego zagrożenia potwierdziło dobre przygotowanie dolnośląskich funkcjonariuszy do działań w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenia takie jak te pokazują, że współpraca między służbami ratowniczymi, dolnośląskiej Policją i administratorem portu lotniczego stoi na bardzo wysokim poziomie, a funkcjonariusze są gotowi do natychmiastowego i skutecznego działania – niezależnie od rodzaju i skali zagrożenia.