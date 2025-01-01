Kierowca busa próbował wciągnąć nastolatkę do pojazdu. Sprawcą okazał się 30 – latek, który został zatrzymany dzień po zdarzeniu Powrót Drukuj Jeleniogórscy policjanci zatrzymali mieszkańca powiatu kamiennogórskiego, który próbował wciągnąć siłą nastolatkę do pojazdu. Na szczęście 30-latek zamierzonego celu nie osiągnął, gdyż został spłoszony przez świadka zdarzenia. Już następnego dnia sprawca został zatrzymany. Na dziś zaplanowane zostały czynności procesowe z udziałem 30-latka. W tej sprawie o treści zarzutów ostatecznie zadecyduje prokurator.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 30 - letniego mieszkańca powiatu kamiennogórskiego, podejrzewanego o próbę zmuszenia nieletniej do określonego zachowania. Do zdarzenia doszło w minioną sobotę 8 listopada br. około godziny 16. 30 na terenie gminy Podgórzyn.

Z ustaleń przeprowadzonych przez mundurowych wynika, że kiedy poszkodowana w sprawie nastolatka wracała do domu zaczepił ją kierowa samochodu dostawczego. Początkowo zaproponował podwiezienia do domu, jednak kiedy nastolatka odmówiła – mężczyzna podjął próbę wciągnięcia jej do pojazdu, którym się poruszał. Na szczęście do skutecznej realizacji zamierzonego celu nie doszło, gdyż sprawca został spłoszony przez świadka zdarzenia.

O zajściu niezwłocznie została powiadomiona Policja. Na tej podstawie mundurowi niezwłocznie podjęli działania, które objęły m.in. analizę nagrań z kamer monitoringu, rozpytanie świadków oraz weryfikację zgromadzonych informacji operacyjnych. Dzięki temu funkcjonariusze wytypowali mężczyznę mogącego mieć związek, z tym zdarzeniem.

Podejrzewany 30-latek został zatrzymany już dzień po zdarzeniu, czyli 9 listopada br. Do zatrzymania doszło na terenie powiatu kamiennogórskiego. Na dzisiaj zaplanowane zostały czynności procesowe z udziałem zatrzymanego, które mają na celu ustalenie wszystkich istotnych dla sprawy okoliczności. O treści zarzutów ostatecznie zadecyduje prokurator.

st. asp. Łukasz Porębski