Zatrzymany po eksplozji domowej roboty ładunku wybuchowego. Szybka i skuteczna akcja jeleniogórskich policjantów Data publikacji 13.11.2025 Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i skutecznym działaniom funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze oraz Komisariatu II Policji, już kilka godzin po zdarzeniu zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wytworzenie i odpalenie prymitywnego przyrządu wybuchowego. Jego nieodpowiedzialne zachowanie mogło doprowadzić do tragedii – zagrożone było życie i zdrowie wielu osób oraz mienie w znacznych rozmiarach. Teraz za popełnione przestępstwo odpowie on przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji i Komisariatu II Policji zatrzymali 36–letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego podejrzanego o wytworzenie i posiadanie prymitywnego przyrządu wybuchowego, który mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

Do zdarzenia doszło około północy z 10 na 11 listopada 2025 roku w jednej z miejscowości gminy Stara Kamienica. Jak ustalili policjanci, sprawca na drodze dojazdowej do jednej z posesji, w odległości około 10 metrów od budynku mieszkalnego, pozostawił kartonowe pudełko, wewnątrz którego znajdował się prymitywny przyrząd wybuchowy. Następnie podpalił go, doprowadzając do eksplozji.

Swoim działaniem stworzył realne zagrożenie dla życia lub zdrowia wielu osób oraz dla mienia w wielkich rozmiarach. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia nikt nie ucierpiał, jednak skutki tak nieodpowiedzialnego postępowania mogły być tragiczne.

O zdarzeniu natychmiast zostali powiadomieni policjanci, którzy rozpoczęli intensywne czynności mające na celu ustalenie wszystkich okoliczności tego niebezpiecznego incydentu oraz zatrzymanie osób za niego odpowiedzialnych. Dzięki szybkiemu działaniu i skutecznej pracy operacyjnej już po kilku godzinach funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego mającego związek z tym zdarzeniem.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie zatrzymanemu zarzutów. 12 listopada 2025 roku został on doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze, gdzie usłyszał zarzut dotyczące posiadania oraz wytworzenia prymitywnego ładunku wybuchowego, który mógł sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach.

Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci przypominają, że wszelkie działania związane z wytwarzaniem, posiadaniem czy odpalaniem materiałów pirotechnicznych, poza warunkami przewidzianymi prawem, stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Takie zachowania będą każdorazowo stanowczo ścigane.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KMP w Jeleniej Górze

podinsp. Edyta Bagrowska

tel. 604 580 490