Kontrterroryści na wysokościach – wspólne szkolenie policyjnych specjalsów i ratowników GOPR w Karkonoszach Data publikacji 16.11.2025 Powrót Drukuj W dniach 3–7 listopada 2025 roku w malowniczej scenerii Kotliny Jeleniogórskiej policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu doskonalili swoje umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego. W szkoleniu uczestniczyli także funkcjonariusze Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz jednostek z Katowic, Opola i Kielc, a całość odbywała się przy wsparciu instruktorów Karkonoskiej Grupy GOPR i Straży Karkonoskiego Parku Narodowego.

Szkolenia to codzienność dla policyjnych kontrterrorystów. Gdy nie zatrzymują najgroźniejszych przestępców ani nie neutralizują poważnych zagrożeń, stale doskonalą swoje umiejętności, by w każdej chwili być gotowymi do działania. Elitarna jednostka Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu, funkcjonująca w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, ćwicząc w różnych warunkach i sytuacjach, często przy wykorzystaniu zaawansowanego sprzętu i specjalistycznych technik.

Tym razem wrocławscy specjalsi wraz z funkcjonariuszami Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz kolegami z Katowic, Opola i Kielc uczestniczyli w intensywnym szkoleniu z zakresu ratownictwa wysokościowego. Ćwiczenia odbyły się w dniach 3–7 listopada 2025 roku na terenie Kotliny Jeleniogórskiej.

Podczas zajęć, prowadzonych przez doświadczonych instruktorów Karkonoskiej Grupy GOPR, uczestnicy doskonalili techniki zjazdów w terenie skalnym na dużych wysokościach oraz przemieszczania się w poziomie przy użyciu systemów linowych i kolejek tyrolskich. Wykorzystywano specjalistyczny sprzęt wspinaczkowy – m.in. karabinki, uprzęże, przyrządy zjazdowe i techniczne do poruszania się po ciągach linowych – stosowany na co dzień podczas działań taktycznych w terenie zurbanizowanym lub górskim.

Wspólne ćwiczenia stanowiły nie tylko doskonałą okazję do podnoszenia umiejętności, ale także do wymiany doświadczeń i wypracowania wspólnych standardów działania służb kontrterrorystycznych w sytuacjach, gdy obok taktyki specjalnej konieczne jest wykorzystanie technik wysokościowych.

To kolejne przedsięwzięcie potwierdzające znakomitą współpracę dolnośląskich kontrterrorystów z ratownikami Karkonoskiej Grupy GOPR oraz Strażą Karkonoskiego Parku Narodowego. Wspólne działania i ćwiczenia pozwalają doskonalić procedury, które w realnych sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego mogą przesądzić o powodzeniu akcji.