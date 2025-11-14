Rozbita zorganizowana grupa przestępcza, a w tle handel znacznymi ilościami narkotyków i sutenerstwo. Policjanci zatrzymali m.in. pseudokibiców z Legnicy i Lubina Data publikacji 14.11.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz czerpaniem korzyści majątkowych z cudzego nierządu. Funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości narkotyków oraz gotówkę pochodzącą z przestępczego procederu. Wśród zatrzymanych znaleźli się mężczyźni wywodzący się ze środowiska pseudokibiców dwóch rywalizujących ze sobą klubów piłkarskich z Legnicy i Lubina.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy od 2022 roku prowadzili wielowątkowe działania operacyjne wobec osób, które mogły mieć związek z handlem narkotykami na dużą skalę. Część z nich zajmowała się także ich przerzutem za granicę, głównie na teren Niemiec, gdzie trafiały do dalszej dystrybucji.



Z zebranych materiałów wynikało, że grupa miała charakter zorganizowany i hierarchiczny. Działało w niej 5 osób: 3 mężczyzn i 2 kobiety. Pozostałe osoby w różnych konfiguracjach uczestniczyły w obrocie dużymi ilościami środków zakazanych ustawą. Działali na terenie kilku województw, w tym dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Kilkunastomiesięczna konsekwentna i niezwykle profesjonalna praca legnickich policjantów, którzy dzięki swojej determinacji i przy współpracy z policjantami z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu doprowadzili do skutecznego przerwania działalności przestępczej grupy.

Łącznie zatrzymano 19 osób. W ramach prowadzonych działań funkcjonariusze zabezpieczyli znaczne ilości środków psychotropowych, w tym płynną amfetaminę. Udowodnili również posiadanie ponad 14 kilogramów marihuany, ponad 400 gramów amfetaminy i metamfetaminy, setki tabletek MDMA, a także kokainy, haszyszu i innych środków psychoaktywnych. Ponadto przejęto gotówkę w kwocie ponad 90 tysięcy złotych i blisko 17 tysięcy euro pochodzącą z przestępczego procederu, a także dokonano tymczasowego zajęcia mienia o wartości blisko 1 miliona złotych.



Część osób należących do tej grupy zajmowała się także sutenerstwem i stręczycielstwem. Organizowali miejsca, werbowali kobiety i tworzyli ogłoszenia, a następnie czerpali korzyści majątkowe z cudzego nierządu.

Podczas działań ustalono, że zatrzymani wywodzą się ze środowiska pseudokibiców dwóch rywalizujących klubów piłkarskich z Legnicy i Lubina. Choć na stadionach uchodzili za wrogów, poza nimi tworzyli hermetyczne, ściśle powiązane środowisko, które doskonale współpracowało w przestępczym interesie. Wspólny zysk okazał się dla nich ważniejszy niż kibicowska rywalizacja, a profesjonalizm w działaniu pozwalał im przez długi czas funkcjonować w przekonaniu o bezkarności.

Działania legnickich i wrocławskich funkcjonariuszy były wieloetapowe i skomplikowane. Jedno z zatrzymań w Poznaniu wymagało użycia broni służbowej, gdy podejrzany nie reagował na wydawane polecenia i próbował uciec. Dzięki profesjonalizmowi policjantów zatrzymanie zakończyło się bezpiecznie.

Zgromadzony materiał dowodowy przez legnickich policjantów oraz zaangażowanie prokuratora z Prokuratury Okręgowej w Legnicy pozwoliły skierować do sądu akt oskarżenia przeciwko wszystkim 19 zatrzymanym osobom.

Rozbicie tej grupy to efekt konsekwentnej, profesjonalnej pracy policjantów oraz ścisłej współpracy między jednostkami Dzięki determinacji funkcjonariuszy skutecznie przerwano działalność przestępczej siatki, która przez długi czas funkcjonowała w przekonaniu o swojej bezkarności.

Zatrzymanym związanym z zorganizowaną grupą przestępczą grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

