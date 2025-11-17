Obywatel Kolumbii odpowie za usiłowanie zabójstwa – został namierzony dzięki doświadczeniu i wiedzy trzebnickiego policjanta Data publikacji 17.11.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego trzebnickiej komendy powiatowej, dzięki skutecznej pracy operacyjnej i bardzo dobremu rozpoznaniu środowiska obcokrajowców przez jednego z policjantów, zatrzymali 26-letniego obywatela Kolumbii, który ugodził nożem swojego współlokatora. Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań na terenie powiatu trzebnickiego. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W piątek 7 listopada, przed godziną 12:00, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymał zgłoszenie ze Szpitala św. Jadwigi o przyjęciu mężczyzny z raną kłutą w okolicach brzucha. Jak się okazało, był to obywatel Kolumbii.

Na miejsce niezwłocznie skierowano trzebnickich policjantów z Wydziału Kryminalnego. Funkcjonariusze ustalili, że przed godziną 11.00 dwóch mężczyzn przyjechało samochodem do placówki medycznej. Obaj weszli na teren szpitalnego oddziału ratunkowego i przekazali personelowi medycznemu, że jeden z nich posiada ranę kutą w okolicach brzucha. Medycy natychmiast udzielili rannemu mężczyźnie pomocy, po czym trafił on niezwłocznie na blok operacyjny. Policjanci przeprowadzili na miejscu niezbędne czynności procesowe, zabezpieczyli nagrania z monitoringu i rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia oraz osób, które mogły mieć z nim związek.

Dzięki skutecznym działaniom operacyjnym, zaangażowaniu funkcjonariuszy oraz bardzo dobremu rozpoznaniu środowiska obcokrajowców na terenie powiatu trzebnickiego jednego z policjantów Wydziału Kryminalnego, niespełna po godzinie od zawiadomienia służb ustalono miejsce pobytu sprawcy. Mundurowi pilnie udali się pod wskazany adres, gdzie zastali 26-letniego obywatela Kolumbii.

Mężczyzna przyznał, że w godzinach porannych między nim, a jego współlokatorem doszło do kłótni, w trakcie której ugodził go nożem w okolicach brzucha. Następnie jeden z mieszkańców przewiózł rannego do szpitala, aby udzielono mu pomocy medycznej.

26-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. W tym czasie śledczy skrupulatnie zbierali materiał dowodowy i przesłuchiwali świadków zdarzenia.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy przychylił się do wniosku prokuratora i zastosował wobec zatrzymanego najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Trzebnicy

podkom. Daria Szydłowska

tel. 694 438 826