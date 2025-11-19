Niebezpieczny manewr na łuku drogi mógł skończyć się tragicznie – bądź rozważny i odpowiedzialny! Data publikacji 19.11.2025 Powrót Drukuj Ryzykowny manewr wyprzedzania na łuku drogi zakończył się wpadnięciem w poślizg i czołowym zderzeniem dwóch pojazdów. Droga wojewódzka nr 396 była całkowicie zablokowana przez blisko godzinę. Na szczęście tym razem obyło się bez poważniejszych obrażeń, mimo że zderzenie wyglądało bardzo poważnie. Obaj kierowcy po udzieleniu pomocy medycznej nie wymagali hospitalizacji. Za swoje skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie kierujący citroenem został ukarany mandatem w wysokości 5000 zł oraz 10 punktami karnymi.

Wczoraj, 18 listopada, około godz. 12:40, na drodze wojewódzkiej 455 – na wyjeździe z Oławy w kierunku Jelcza-Laskowic – doszło do poważnej kolizji.

Z ustaleń policjantów wynika, że 41-letni mieszkaniec Oławy, kierujący Citroenem, na łuku drogi podjął nieprawidłowy manewr wyprzedzania ciągu pojazdów. Po jego zakończeniu, już na prawym pasie, wpadł w poślizg, zjechał na pobocze i – chcąc uniknąć zderzenia z betonowym murem przeciwpowodziowym – gwałtownie odbił w lewo. W wyniku tego manewru czołowo zderzył się z Audi, którym kierował 58-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego.

Obaj kierujący byli trzeźwi. Uszkodzenia obu pojazdów były na tyle duże, że zatrzymano dowody rejestracyjne.

Apelujemy – na drogach nie ma miejsca na brawurę. Jesienne warunki – mokra nawierzchnia, padający deszcz, zaparowane szyby i ograniczona widoczność – sprawiają, że margines błędu jest minimalny.

Pamiętaj!

Wyprzedzaj tylko wtedy, gdy masz absolutną pewność, że manewr jest bezpieczny.

Dostosuj prędkość do warunków – mokra jezdnia to dużo dłuższa droga hamowania.

Dbaj o sprawne oświetlenie i czyste szyby.

Zachowuj odpowiedni odstęp między pojazdami – to daje czas na reakcję.

Bezpieczeństwo zależy od Ciebie. Jedna zła decyzja może zagrozić życiu wielu osób.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Oławie

asp. szt. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497