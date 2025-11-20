Nocny pożar garażu i szybka reakcja złotoryjskiego policjanta będącego po służbie Data publikacji 20.11.2025 Powrót Drukuj Na terenie powiatu złotoryjskiego doszło w nocy do pożaru garażu. Dzięki natychmiastowej reakcji złotoryjskiego policjanta, będącego poza służbą oraz sprawnym działaniom strażaków, udało się uratować mienie mieszkańców oraz zatrzymać mężczyznę podejrzanego o podpalenie.

W nocy z 12 na 13 listopada br. w miejscowości Świerzawa na terenie powiatu złotoryjskiego, doszło do pożaru garażu. Na miejsce skierowano policjantów oraz jednostki straży pożarnej.

Jednym z pierwszych, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia był funkcjonariuszy wydziału kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Złotoryi, będący w tym czasie poza służbą, a mieszkający w pobliżu. Widząc z okien mieszkania rozprzestrzeniający się ogień, natychmiast ruszył z pomocą mieszkańcom.

Jeden z garaży był całkowicie zajęty przez ogień. Istniało realne zagrożenie, że pożar w krótkim czasie rozprzestrzeni się również na pozostałe zabudowania. Dzięki zdecydowanej reakcji policjanta, udało się wyprowadzić jeden z samochodów z garażu. Drugie auto, z uwagi na ogromne zadymienie, zostało już wyprowadzone przez strażaków, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.

W trakcie prowadzenia akcji gaśniczej, policjant nie tylko pomagał w ewakuacji zagrożonego mienia, ale także ustalał okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Zgromadzone przez niego informacje pozwoliły szybko ustalić, że pożar został wywołany najprawdopodobniej umyślnie.

Na miejscu zdarzenia, policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o podpalenie garażu. 38-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia o wartości 15 tysięcy złotych. Dalsze decyzje w jego sprawie będzie podejmował sąd.

Reakcja złotoryjskiego policjanta zasługuje na szczególne uznanie. Mimo późnej pory, będąc w swoim czasie wolnym wykazał się ogromnym zaangażowaniem, pomagając mieszkańcom w trudnej sytuacji.

Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka i reagujmy, kiedy ktoś potrzebuje pomocy!

st. asp. Aleksandra Pieprzycka

Źródło: KPP w Złotoryi

podkom. Dominika Kwakszys

tel. 603 765 923