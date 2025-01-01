Policjanci z KWP we Wrocławiu promują IPA Games 2026 podczas Maratonu w Larnace Powrót Drukuj Funkcjonariusze z KWP we Wrocławiu, KMP we Wrocławiu i KPP w Oławie wzięli udział w jubileuszowym, 10. wyjeździe reprezentacji IPA z Dolnego Śląska na Maraton w Larnace na Cyprze. Udział w zagranicznym biegu marotońskim stał się już tradycją, a jego głównym celem jest promowanie aktywności fizycznej, tężyzny sportowej oraz zdrowego trybu życia wśród funkcjonariuszy.

Policja w sporcie i międzynarodowej integracji

Funkcjonariusze dolnośląskiego garnizonu biegnąc w barwach IPA, pokazali, że policja nie tylko strzeże bezpieczeństwa, ale również dba o własną kondycję fizyczną i motywuje do aktywności innych. Ich obecność na międzynarodowej imprezie sportowej jest przykładem łączenia pracy służbowej z propagowaniem zdrowego stylu życia i sportowych wartości takich jak wytrwałość, dyscyplina i współpraca. W tym miejscu należy zaznaczyć, że wartości te przyświęcają imprezie IPA GAMES 2026.

Co to są IPA Games?

IPA Games to Światowa Olimpiada Sportowa organizowana przez International Police Association, w której biorą udział policjanci z całego świata. Wydarzenie łączy rywalizację sportową z integracją międzynarodową funkcjonariuszy, promując zdrowy styl życia, współpracę między służbami i wymianę doświadczeń zawodowych. Nadchodząca edycja odbędzie się w 2026 roku we Wrocławiu.

Wizyta studyjna na komisariacie.

Delegacja policjantów z Wrocławia odwiedziła także lokalny komisariat w Larnace, gdzie odbyło się spotkanie z cypryjskimi funkcjonariuszami Policji. Podczas wizyty omówiono wymianę doświadczeń w zakresie służby w Policji oraz współpracy międzynarodowej.

Udział policjantów KWP we Wrocławiu w Maratonie w Larnace pokazuje, że mundur to nie tylko służba, ale także sport, integracja i promocja zdrowego stylu życia wśród funkcjonariuszy na całym świecie.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu