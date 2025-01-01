Kolejne nielegalne automaty do gier zabezpieczyli funkcjonariusze w nielegalnym salonie gier na terenie Świdnicy Powrót Drukuj Kolejny raz dolnośląscy policjanci udowodnili, że są skuteczni w ujawnianiu i zwalczaniu procederu nielegalnych gier hazardowych. Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy, przy współpracy z funkcjonariuszami z Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu ponownie przeprowadzili działania ukierunkowane na przeciwdziałanie nielegalnemu hazardowi. W trakcie czynności mundurowi ujawnili i zlikwidowali kolejny nielegalnie działający salon gier zręcznościowych. To kolejna skuteczna interwencja, której celem jest eliminowanie niezgodnych z prawem punktów oferujących gry hazardowe i ograniczenie procederu naruszającego obowiązujące przepisy.

W toku prowadzonych czynności funkcjonariusze zabezpieczyli 3 nielegalne automaty do gier hazardowych o wartości nie mniejszej 9 tysięcy złotych oraz środki pieniężne w kwocie ponad 400 zł. Maszyny oraz pieniądze przekazane zostały funkcjonariuszom Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w Wałbrzychu, którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

Na zabezpieczonych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie, których wymagana jest koncesja niezbędna do prowadzenia kasyna. Powyższe fakty zostały ustalone przez funkcjonariuszy w trakcie przeprowadzonych na miejscu eksperymentów procesowych, które potwierdziły, że są to maszyny działające w sprzeczności z przepisami ustawy o grach hazardowych.

Przypominamy, że za posiadanie nielegalnych automatów i innego sprzętu umożliwiającego prowadzenie gier hazardowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł od jednej maszyny. Za organizowanie gier hazardowych bez zezwolenia, poza wysoką grzywną, grozi również kara pozbawienia wolności do lat trzech. Oczywiście odpowiadać mogą także uczestnicy gier hazardowych prowadzonych z naruszeniem prawa.

st. asp. Łukasz Porębski