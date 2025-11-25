Wałbrzyscy kryminalni zlikwidowali plantację konopi indyjskich Data publikacji 25.11.2025 Powrót Drukuj Działania policjantów kryminalnych z wałbrzyskiej komendy doprowadziły do ujawnienia i likwidacji uprawy konopi indyjskich. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 130 krzewów, ponad osiem kilogramów marihuany oraz hermetycznie zapakowany worek z grzybami halucynogennymi. W akcji udział wziął także przewodnik psa służbowego z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie ze swoim czworonogiem, który na co dzień specjalizuje się w wykrywaniu narkotyków. Do sprawy zatrzymany został 47-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

W minioną środę o poranku policjanci z Wydziału Kryminalnego komendy miejskiej w Wałbrzychu zatrzymali 47-letniego mężczyznę, którego podejrzewali o związek z przestępczością narkotykową. Z informacji posiadanych przez wałbrzyskich mundurowych wynikało, że mężczyzna na terenie powiatu może uprawiać konopie indyjskie oraz posiadać znaczną ilość środków odurzających. Do akcji dołączył przewodnik psa służbowego wraz czworonogiem z głogowskiej komendy, który specjalizuje się w wykrywaniu właśnie narkotyków.

W trakcie sprawdzania pomieszczeń mieszkalnych oraz gospodarczych na terenie posesji należącej do mężczyzny, policjanci ujawnili dużą plantację oraz zabezpieczyli sporą ilość suszu roślinnego. Plantacja wyposażona została w profesjonalny sprzęt, który w całości zdemontowano i zabezpieczono przez śledczych. Łącznie przekazano do depozytu 130 krzewów konopi indyjskich w różnych fazach wzrostu oraz ponad osiem kilogramów środków odurzających w postaci marihuany. Mundurowi ujawnili także worek z grzybami halucynogennymi.

Mężczyzna noc spędził w policyjnej celi. Po zebraniu pełnego materiału dowodowego w tej sprawie, śledczy doprowadzili 47-latka do prokuratury, gdzie w czwartek przedstawione zostały mu zarzuty. Mężczyzna jest podejrzany o uprawę krzewów konopi innych niż włókniste, z których można wytworzyć znaczną ilość środków odurzających w postaci marihuany, oraz posiadanie takiej właśnie ilości narkotyków.



Mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego za kraty więzienia może trafić nawet na 10 lat. O jego losie zdecyduje teraz sąd.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży

tel. 604 426 995