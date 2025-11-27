Stalker z Bolesławca zatrzymany. Grozi mu teraz kara nawet 8 lat pozbawienia wolności Data publikacji 27.11.2025 Powrót Drukuj Bolesławieccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wielokrotne nękanie znajomej, groźby, naruszenie jej nietykalności oraz uszkodzenie i przywłaszczenie mienia. Recydywista trafił do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty i objęto go dozorem Policji oraz zakazem zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzoną. Sprawcy grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o uporczywe nękanie swojej znajomej, naruszenie jej nietykalności cielesnej, a także o uszkodzenie i przywłaszczenie mienia. 29-latek, będący recydywistą wcześniej karanym za przestępstwa przeciwko mieniu, od pewnego czasu miał kierować wobec pokrzywdzonej agresywne zachowania.

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna wielokrotnie nękał kobietę telefonami i wiadomościami, nachodził ją w miejscu zamieszkania oraz kierował wobec niej groźby pozbawienia życia.

Po zatrzymaniu „stalker” został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu, gdzie usłyszał zarzuty. Prokurator, biorąc pod uwagę charakter czynów oraz wcześniejszą przeszłość przestępczą mężczyzny, zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji oraz zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną. Grozi mu teraz kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

