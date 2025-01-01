Odbierali od seniorów pieniądze „przeznaczone na kaucję” – zostali zatrzymani przez wałbrzyskich policjantów Powrót Drukuj Funkcjonariusze kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu najpierw zidentyfikowali, a w zeszłym tygodniu zatrzymali trzech młodych mężczyzn, którzy są odpowiedzialni za przestępstwa na tzw. wnuczka, do których doszło w zeszłym miesiącu na terenie Wałbrzycha i Szczawna-Zdroju. Cała trójka wpadła w ręce mundurowych w trakcie kontroli drogowej po tym, jak w nocy z wtorku na środę ponownie pojawiła się na terenie Wałbrzycha. Jeden z podejrzanych – 19-latek – decyzją sądu już został tymczasowo aresztowany. Przy okazji tych zatrzymań apelujemy o czujność! Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy. W tego rodzaju sytuacjach mamy do czynienia z oszustami.

Do dwóch oszustw metodą "na policjanta" i „na wnuczka” doszło kolejno 8 i 11 listopada tego roku. Najpierw oszuści pojawili się w mieszkaniu przy ul. Długiej w Wałbrzychu, a następnie odwiedzili ul. Topolową w Szczawnie-Zdroju. Dwie oszukane kobiety w wieku 84 i 90 lat przekazały swoje oszczędności fałszywym policjantom, po tym jak ci przyjechali odebrać pieniądze. Seniorki dały się nabrać i przekazały gotówkę na kaucję dla członków swoich rodzin, którzy mieli spowodować poważne wypadki drogowe. Łącznie było to 63 tys. złotych.

Wałbrzyscy policjanci kryminalni specjalizujący się w tego typu sprawach od razu rozpoczęli czynności mające na celu ustalenie sprawców obu przestępstw. W wyniku intensywnej pracy operacyjnej w minionym tygodniu w nocy zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 20 lat - mieszkańców powiatu trzebnickiego i wrocławskiego - odpowiedzialnych za dokonanie oszustw. Sprawcy wpadli w ręce funkcjonariuszy podczas kontroli drogowej w dzielnicy Szczawnienko, po tym jak tylko ponownie pojawili się w Wałbrzychu, próbując „złowić” kolejną swoją ofiarę.

W trakcie prowadzonych policyjnych czynności z zatrzymanymi wyszło na jaw, że 18-letni kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Okazało się także, że jego o rok starszy brat posiadał przy sobie narkotyki w postaci marihuany, a dzień wcześniej ukradł tablice rejestracyjne z jednego z pojazdów zaparkowanego w Strzegomiu, które to mundurowi znaleźli w bagażniku podczas przeszukania samochodu podejrzanych.

W piątkowe popołudnie cała trójka została doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszała zarzuty. Decyzją Sądu Rejonowego w Wałbrzychu jeden z mężczyzn – 19-latek, którego wizerunek został zarejestrowany na monitoringu w miejscu zamieszkania jednej z pokrzywdzonych, trafił już na 3 miesiące do aresztu śledczego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, ponieważ policjanci mają informację, że podejrzani odbierali gotówkę od pokrzywdzonych seniorek i seniorów na terenie całego kraju. Obecnie trwa weryfikacja gromadzonego materiału dowodowego. Niewykluczone, że młodzi mężczyźni niebawem usłyszą kolejne zarzuty na Kodeksu karnego. Całej trójce już teraz grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Wałbrzyscy policjanci wciąż przestrzegają przed oszustwami metodą "na policjanta" i "na wnuczka". Funkcjonariusze podkreślają, że nigdy nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie czy przelaniu ich na inne konto.

Apel kierowany jest nie tylko do seniorów, ale przede wszystkich do ich bliskich, by informować i uczulać najstarszych członków rodzin, a także przestrzegać przed różnego rodzaju przestępczymi technikami.

