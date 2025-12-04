52-latek zatrzymany po policyjnym pościgu. Kierował bez uprawnień i pod wpływem narkotyków Data publikacji 04.12.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu po pościgu zatrzymali 52-letniego kierującego pojazdem marki Opel. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej, uszkodził znak drogowy i wjechał do rowu. Jak się okazało, nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów i był pod wpływem narkotyków. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sadem.

Policjanci z Rewiru Dzielnicowych zgorzeleckiej komendy podczas nocnej służby próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Opel. Ten jednak, pomimo nadawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu przyśpieszył i rozpoczął ucieczkę. W trakcie jazdy ulicami miasta kierujący uszkodził znak drogowy, następnie stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do rowu, po czym zaczął uciekać pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany.

Po sprawdzeniu w dostępnych bazach danych okazało się, że 52-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów. Ponadto badanie testerem narkotykowym wykazało, że jest pod wpływem metamfetaminy. Kierujący trafił do zgorzeleckiej komendy, a opel na policyjny parking.

52-latek za popełnione czyny odpowie teraz przed sądem. Może mu grozić do 5 lat pozbawienia wolności.

Przypominamy, że ucieczka przed policyjną kontrolą, jazda bez uprawnień czy pod wpływem narkotyków to skrajnie nieodpowiedzialne zachowania, które stwarzają realne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego.

st. asp. Aleksandra Pieprzycka