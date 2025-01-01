Kamiennogórscy policjanci zabezpieczyli narkotyki o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych! Powrót Drukuj Dzięki doskonałemu rozpoznaniu oraz skrupulatnej pracy operacyjnej, kamiennogórscy policjanci przeprowadzili na terenie województwa dolnośląskiego szeroko zakrojone działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Ich efektem było zlikwidowanie kilku profesjonalnych plantacji konopi indyjskich oraz zabezpieczenie blisko tysiąca krzewów konopi i kilkunastu kilogramów gotowego narkotyku. Ta spektakularna akcja oznacza wyeliminowanie z dalszego obrotu środków odurzających o wartości ponad miliona złotych!

Walka z przestępczością narkotykową to jeden z policyjnych priorytetów. Funkcjonariusze nieustannie podejmują działania mające na celu identyfikację a następnie zatrzymanie osób zaangażowanych w ten przestępczy proceder. Wymagają one ścisłej współpracy nie tylko pomiędzy policjantami pionu kryminalnego, ale także pionu prewencji. Każda wykonana czynność oraz przekazana informacja jest cenna i stanowi kolejnym elementem układanki, która prowadzi do przerwania przestępczej działalności.

Dzięki doskonałemu rozpoznaniu oraz skrupulatnej pracy operacyjnej, rozpoczęła się wrześniowa akcja kamiennogórskich policjantów wymierzona w zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się produkcją oraz rozprowadzaniem narkotyków, zakończona ogromnym sukcesem.

Funkcjonariusze odkryli na terenie powiatu kamiennogórskiego, wałbrzyskiego oraz średzkiego kilka profesjonalnie przygotowanych upraw konopi indyjskich, gdzie umieszczone były zaawansowane systemy oświetleniowe, wentylacyjne oraz system doprowadzający wodę, a także środki odżywcze, które umożliwiały prawidłowy wzrost roślin. Mundurowi zabezpieczyli również kilkanaście kilogramów narkotyków w mieszkaniach mężczyzn.

W pewnym momencie kamiennogórscy kryminalni połączyli siły z Wydziałem do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i uderzyli w kolejne miejsce, gdzie zabezpieczono kilka kilogramów marihuany, a także sprzęt służący do uprawy konopi oraz produkowania metamfetaminy.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w ostatnich miesiącach zatrzymali siedmiu mężczyzn w wieku od 24 do 60 lat mogących mieć związek z tym narkotykowym procederem.

Ta niezwykle skuteczna realizacja kamiennogórskiej Policji zakończyła się zlikwidowaniem kilku plantacji konopi indyjskich działających w różnych regionach województwa dolnośląskiego, gdzie łącznie znajdowało się prawie tysiąc sadzonek. Mundurowi w trakcie działań a zabezpieczyli prawie 15 kilogramów gotowego produktu do sprzedaży - marihuany, co oznacza wyeliminowanie z rynku narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad miliona złotych!

Dodatkowo w sprawie zastosowano zabezpieczenie majątkowe wobec podejrzanych o wartości ponad 2 milionów złotych. Wobec czterech mężczyzn Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Są oni podejrzewani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posiadanie znacznych ilości narkotyków oraz ich produkcję i rozprowadzenie w celu uzyskania korzyści majątkowych. Te czyny zagrożone są pozbawieniem wolności do lat 12. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Kamiennogórscy policjanci nadal pracują nad zatrzymaniami kolejnych osób, które mogą mieć związek z prowadzonym postępowaniem.

kom. Przemysław Ratajczyk

Źródło: KPP w Kamiennej Górze

mł. asp. Katarzyna Trzepak

tel. 600 228 846

