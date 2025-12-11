Narazili Skarb Państwa na straty w wysokości 8 mln zł - rozbita zorganizowana grupa przestępcza handlująca nielegalnymi wyrobami tytoniowymi Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj Skuteczne działania policjantów zajmujących się zwalczaniem przestępczości gospodarczej doprowadziły do mocnego uderzenia w rynek nielegalnych wyrobów tytoniowych. Dzięki wielomiesięcznej pracy operacyjnej oraz ścisłej współpracy funkcjonariuszy Policji i służby celno-skarbowej rozbito zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie Dolnego Śląska. Jej członkowie zajmowali się obrotem wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy, generując wielomilionowe straty dla Skarbu Państwa. Finałem działań była szeroko zakrojona operacja przeprowadzona 9 grudnia 2025 roku, podczas której zatrzymano 11 osób oraz zabezpieczono kontrabandę, której wprowadzenie do obrotu spowodowałoby uszczuplenia podatkowe na kwotę ponad 3 milionów złotych!

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, prowadząc postępowanie dotyczące działalności tej zorganizowanej grupy przestępczej, zgromadzili obszerny materiał dowodowy. To właśnie on stał się podstawą wszczęcia śledztwa przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze.

9 grudnia 2025 roku policjanci jeleniogórskiego wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym we Wrocławiu, funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP we Wrocławiu oraz kontrterrorystami z Wrocławia, Opola i Poznania, przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję na terenie powiatu zgorzeleckiego. W toku tej wielowątkowej realizacji zatrzymano 11 osób w wieku od 28 do 44 lat. Ich zatrzymań, ze względu na charakter sprawy i potencjalne zagrożenia, dokonywały zespoły bojowe kontrterrorystów z trzech województw.

Podczas przeszukań 18 lokalizacji – mieszkań, pomieszczeń gospodarczych oraz pawilonów handlowych, policjanci zabezpieczyli ogromne ilości nielegalnych wyrobów tytoniowych: 2 315 720 sztuk papierosów, 8 600 sztuk wkładów tytoniowych i blisko 170 kg krajanki tytoniowej.

Według wstępnych ustaleń ich wprowadzenie do obrotu spowodowałoby uszczuplenia podatku VAT i akcyzy na kwotę ponad 3 milionów złotych.

Mundurowi zabezpieczyli również mienie należące do podejrzanych na poczet przyszłych kar: 840 000 zł w gotówce, 5 pojazdów o wartości około 810 000 zł. Trwają ponadto czynności mające na celu zabezpieczenie nieruchomości o łącznej wartości blisko 9 milionów złotych.

10 grudnia 2025 roku Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, na wniosek prokuratora, zastosował wobec trzech podejrzanych – mężczyzn w wieku od 31 do 37 lat pełniących kluczowe funkcje w strukturze grupy - środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zatrzymani podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której pełnili role kierownicze.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała od lipca 2024 do stycznia 2025 roku, generując straty podatkowe nie niższe niż 8 milionów złotych.

Za popełnione przestępstwa zatrzymanym grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci kontynuują czynności zmierzające do zatrzymania kolejnych ustalonych osób oraz ujawnienia dalszych aspektów działalności grupy.

kom. Przemysław Ratajczyk