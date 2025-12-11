Pod prąd na rondzie, wprost na nadjeżdżający radiowóz Data publikacji 11.12.2025 Powrót Drukuj Wczoraj, 10 grudnia 2025 roku, o godzinie 9:35, w Legnicy doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. 77-letni mieszkaniec miasta wjechał na Rondo Niepodległości pod prąd. Cale zdarzenie zauważyli policjanci, którzy nadjeżdżając z naprzeciwka zajechali mężczyźnie drogę. Na szczęście nie doszło do żadnej kolizji.

Jadący z przeciwnego kierunku funkcjonariusze natychmiast zareagowali, zajechali kierowcy drogę i uniemożliwili mu kontynuowanie jazdy pod prąd, zapobiegając tym samym potencjalnej tragedii. Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji mundurowych, nikt nie ucierpiał.

Mężczyzna tłumaczył, że „zagapił się”, jednak takie zachowanie na drodze stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu. Kierujący został ukarany mandatem oraz punktami karnymi.

Jak prawidłowo jeździć na rondzie?

Przede wszystkim jedź zgodnie z kierunkiem pokazywanym przez znaki

Wjeżdżając na rondo, ustępuj pierwszeństwa pojazdom znajdującym się już na rondzie, o ile znaki nie wskazują inaczej.

Wybierz odpowiedni pas przed wjazdem, najczęściej prawy pas do skrętu w prawo lub jazdy prosto, lewy pas do skrętu w lewo lub zawracania.

Zmiana pasa ruchu możliwa jest tylko po upewnieniu się, że nie wymusisz pierwszeństwa i sygnalizujesz manewr kierunkowskazem.

Zawsze sygnalizuj kierunkowskazem opuszczenie skrzyżowania.

Uważaj na pieszych i rowerzystów, zwłaszcza na przejściach i przejazdach bezpośrednio przy wlotach i wylotach z ronda.

Apelujemy do kierowców o pełną koncentrację i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Chwila nieuwagi może zakończyć się poważnym zagrożeniem dla życia i zdrowia.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KMP w Legnicy

asp. Anna Tersa

tel. 504 798 649