Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu gościem w siedzibie policji w Görlitz Data publikacji 19.12.2025 Powrót Drukuj 8 grudnia 2025 r. Komendant Policji Manfred Weißbach zaprosił dowódców sąsiednich przedstawicieli m.in. polskiej Policji do Görlitz. Celem spotkania było utworzenie regionalnej grupy roboczej Saksonia-Polska (RAG SN- PL).

8 grudnia 2025 r. na zaproszenie komendanta policji Manfreda Weißbacha w Komendzie Policji w Görlitz odbyło się tegoroczne, tradycyjne już spotkanie adwentowe z komendantami policji z sąsiednich polskich służb.

Pan Weißbach powitał wysoką rangą delegację z Polski, w skład której wchodzili m.in. nadinsp. Paweł Półtorzycki - Komendant Wojewódzki Policji z Wrocławia. Obecni byli również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu insp. Krzysztof Kumaszka, przedstawiciele kierownictwa Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, kierownictwa Straży Granicznej, oficerowie łącznikowi Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Ze strony saksońskiej uczestniczyli również dr Jörg Michaelis, prezes Urzędu Administracji Policji oraz wiceprezes Federalnej Dyrekcji Policji w Pirnie, pan Scheeser.

W miłej atmosferze omówiono różne tematy specjalistyczne i podjęto strategiczne decyzje dotyczące przyszłej współpracy policyjnej we wschodniej Saksonii. W tym kontekście utworzono nową regionalną grupę roboczą Saksonia-Polska (RAG SN-PL) i oficjalnie podpisano jej regulamin. Do RAG SN-PL należą obecnie komendy wojewódzkie we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim po stronie polskiej oraz komenda policji w Görlitz po stronie saksońskiej. Ponadto dr Michaelis, dzięki swojemu doświadczeniu jako szef istniejącej od wielu lat grupy roboczej RAG SN-CZ, jest członkiem tego nowego gremium, do którego w przyszłości mogą dołączyć kolejni członkowie, np. policja federalna lub polska straż graniczna. Grupa robocza RAG SN-PL ma na celu dalsze wzmocnienie i utrwalenie współpracy transgranicznej z regionami Dolnego Śląska i Lubuszkiem.

Spotkanie zakończyło się również w tym roku wspólną wizytą na jarmarku bożonarodzeniowym w Görlitz i uroczystą kolacją, która po raz kolejny podkreśliła pełną zaufania współpracę między władzami niemieckimi i polskimi oraz położyła podwaliny pod dalszą współpracę.

