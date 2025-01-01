Zatrzymany paser. Policjanci odzyskali mienie warte około 150 tysięcy złotych Powrót Drukuj Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Karpaczu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o paserstwo. W toku prowadzonych czynności mundurowi odzyskali skradzione mienie o łącznej wartości około 150 tysięcy złotych. 42 - latek usłyszał zarzuty w tej sprawie. Za popełniony czyn sprawcy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Karpacza zatrzymali 42-letniego mieszkańca powiatu karkonoskiego, który jest podejrzany o przestępstwo paserstwa.

W wyniku podjętych działań funkcjonariusze przeszukali garaż oraz pomieszczenia gospodarcze należące do mężczyzny, gdzie znaleźli mienie pochodzące z przestępstwa.

Mundurowi zabezpieczyli kilka rowerów elektrycznych oraz quada, które - jak ustalono - zostały skradzione na terenie Niemiec. Jak ustalili funkcjonariusze zatrzymany przyjął rowery mając świadomość, że pochodzą z kradzieży. Wartość odzyskanych przedmiotów została oszacowana na około 150 tysięcy złotych.

42-latek usłyszał już zarzuty w tej sprawie. Za popełnione przestępstwo paserstwa odpowie przed sądem, a grozić mu może kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Obecnie policjanci wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności sprawy oraz ustalają właścicieli zabezpieczonych jednośladów i pojazdu.

st. asp. Łukasz Porębski