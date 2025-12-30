Wrocławscy policjanci zatrzymali sprawcę brutalnego ataku na 90-latce Data publikacji 30.12.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zatrzymali tuż przed świętami mężczyznę, który odpowie za brutalny atak na 90-letniej seniorce do jakiego doszło na wrocławskich Krzykach. Sprawca został namierzony przez operacyjnych na terenie miasta Częstochowy, dokąd uciekł po dokonaniu rozboju. Zatrzymany decyzją sądu trafił już do aresztu na 3 miesiące, ale ostatecznie może mu grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

15 grudnia br. , w godzinach popołudniowych przy ul. Kamiennej doszło do brutalnego rozboju na osobie starszej. 56-letni mężczyzna zaatakował 90-letnią seniorkę wracającą ze sklepu.

Sprawca wbiegł za kobietą do klatki schodowej - pod pretekstem pytania czy mieszka tam kobieta o podanych przez niego danych. W momencie gdy seniorka odwróciła się, aby udzielić odpowiedzi, została uderzona z pięści w twarz co doprowadziło ją do stanu bezbronności. Następnie napastnik ukradł jej portfel z dokumentami oraz gotówką w kwocie 100 zł. Po dokonaniu kradzieży mężczyzna kopnął kobietę w twarz i uciekł z miejsca zdarzenia.

Dzięki intensywnym działaniom policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, sprawca został namierzony i zatrzymany na terenie Częstochowy, dokąd uciekł po dokonaniu brutalnego ataku.

Zatrzymany usłyszał już zarzut rozboju. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Za brutalny atak na seniorce grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 15.

asp. szt. Anna Nicer

Komenda Miejska Policji we Wrocławiu