Wrocławscy policjanci zatrzymali sprawcę brutalnego ataku na 90-latce
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach zatrzymali tuż przed świętami mężczyznę, który odpowie za brutalny atak na 90-letniej seniorce do jakiego doszło na wrocławskich Krzykach. Sprawca został namierzony przez operacyjnych na terenie miasta Częstochowy, dokąd uciekł po dokonaniu rozboju. Zatrzymany decyzją sądu trafił już do aresztu na 3 miesiące, ale ostatecznie może mu grozić kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
15 grudnia br., w godzinach popołudniowych przy ul. Kamiennej doszło do brutalnego rozboju na osobie starszej. 56-letni mężczyzna zaatakował 90-letnią seniorkę wracającą ze sklepu.
Sprawca wbiegł za kobietą do klatki schodowej - pod pretekstem pytania czy mieszka tam kobieta o podanych przez niego danych. W momencie gdy seniorka odwróciła się, aby udzielić odpowiedzi, została uderzona z pięści w twarz co doprowadziło ją do stanu bezbronności. Następnie napastnik ukradł jej portfel z dokumentami oraz gotówką w kwocie 100 zł. Po dokonaniu kradzieży mężczyzna kopnął kobietę w twarz i uciekł z miejsca zdarzenia.
Dzięki intensywnym działaniom policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, sprawca został namierzony i zatrzymany na terenie Częstochowy, dokąd uciekł po dokonaniu brutalnego ataku.
Zatrzymany usłyszał już zarzut rozboju. Decyzją sądu wobec podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.
Za brutalny atak na seniorce grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 15.
asp. szt. Anna Nicer
Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
