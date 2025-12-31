Potrącenie kobiety na przejściu dla pieszych. Policjanci apelują o ostrożność!!! Ku przestrodze nagranie z kamer monitoringu miejskiego Data publikacji 31.12.2025 Powrót Drukuj Pośpiech, roztargnienie, warunki na drodze i brak ostrożności - to wszystko przekłada się na bezpieczeństwo w ruchu drogowym i ludzką tragedię. Wczoraj, 30 grudnia, po godzinie 15.00 doszło do potrącenia kobiety, która prawidłowo przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowana to 75–letnia mieszkanka Lubina. Policjanci apelują o ostrożność na drodze. Kierowco, przed przejściem dla pieszych zachowaj szczególną ostrożność. ZWOLNIJ!

30 grudnia 2025 roku w Lubinie doszło do bardzo niebezpiecznego zdarzenia z udziałem osoby pieszej. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że prawidłowo przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych, 75 –letniej kobiecie, pierwszeństwa nie ustąpił kierujący samochodem osobowym marki Mazda, 76-letni mieszkaniec gminy Lubin, doprowadzając do potrącenia poszkodowanej.

Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała została zabrana przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala.

Kierujący samochodem twierdził, że nie zauważył pieszej. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. W chwili zdarzenia 76-latek był trzeźwy.

Piesi stanowią najbardziej zagrożoną wypadkami grupę wśród tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego. Niestety, do większości zdarzeń z ich udziałem, dochodzi właśnie na przejściach dla pieszych.

Każdy kierujący pojazdem musi pamiętać, że zbliżając się do "pasów", powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Ponadto, kierowcom zabrania się szczególnie wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim (z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany) i omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

Pieszym przypominamy o tym, aby każdorazowo, gdy zbliżają się do przejścia dla pieszych, upewniali się, że bezpiecznie mogą na nie wejść, a wejście nie spowoduje nagłego hamowania nadjeżdżającego pojazdu. Dodatkowo prosimy, aby spacerując drogą, nawet podczas sprzyjającej pogody, starać się być widocznym dla kierujących. Kiedy zapada zmrok lub poruszamy się pieszo w warunkach złej widoczności, koniecznie powinniśmy stosować elementy odblaskowe.

W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, apelujemy o rozwagę i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

Pamiętajmy też, że pośpiech nigdy nie jest dobrym doradcą. KIEROWCO ZWOLNIJ! PIESZY UWAŻAJ!

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Lubinie

podkom. Sylwia Serafin

tel. 601 974 322