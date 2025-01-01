Nowy rok - nowe możliwości Powrót Drukuj Nowy rok to idealny moment na wyznaczenie nowych celów i podjęcie ważnych decyzji. Stabilna praca, realny wpływ na bezpieczeństwo, różnorodność, satysfakcja z niesienia pomocy drugiemu człowiekowi – wszystko to znajdziesz wstępując do Policji i zakładając grantowy mundur.

Praca w Policji jest wymagająca i wiąże się z różnymi obowiązkami, ale niesie za sobą także szereg korzyści.

Co oferujemy po przyjęciu do służby?

stabilną i długoletnią pracę;

uprawnienia emerytalne po 25 latach służby;

możliwość rozwoju zawodowego, w tym zdobywanie wykształcenia i uprawnień;

korzystne warunki socjalne,

różnorodność specjalizacji – każdy może znaleźć miejsce dla siebie,

satysfakcję z niesienia pomocy innym i pracę na rzecz społeczeństwa

Po przejściu procesu rekrutacji czeka Cię ślubowanie, a potem wyjazd do jednej z policyjnych szkół celem odbycia szkolenia podstawowego. To właśnie tam Twoje zarobki, przed ukończeniem 26 roku życia wyniosą ponad 5700 złotych.

Zarobki w Policji systematycznie rosną, a uzależnione są zarówno od stażu służby, jak i zdobytego z czasem stopnia służbowego i stanowiska.

Kolejnym atutem służby w Policji są dodatki finansowe m.in. „trzynastka”, mundurówka, dopłaty do wypoczynku, nagrody roczne, jubileuszowe, motywacyjne, a także wprowadzony w zeszłym roku dodatek mieszkaniowy, który w zależności od miejsca pełnienia służby bądź zamieszkania wynosi od 900 do 1800 złotych.



Służba w Policji to wybór dla osób odpowiedzialnych, ambitnych i gotowych do działania. To praca, która ma znaczenie – każdego dnia.

Nie odkładaj decyzji na później. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej dolnośląskiej Policji --> www lub Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ul. Połbina 1 - telefon kontaktowy: 47 87 134 53 lub 47 87 134 47, mail: dobor@wr.policja.gov.pl a także w siedzibach komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego