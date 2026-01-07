Jadąc monocyklem elektrycznym przekroczył prędkość o 41 km/h Data publikacji 07.01.2026 Powrót Drukuj Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu podczas popołudniowej służby przerwali niebezpieczną jazdę użytkownika urządzenia transportu osobistego. Mężczyzna, przemieszczając się po centrum Wrocławia na monocyklu elektrycznym, łamał obowiązujące przepisy, poruszając się jezdnią z prędkością 61 km/h.

Nietypowego uczestnika ruchu drogowego napotkali na swojej drodze policjanci z dolnośląskiej drogówki. Mężczyzna jedną z ulic w centrum miasta poruszał się urządzeniem transportu drogowego, a konkretnie monocyklem elektrycznym.

Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie miejsce i prędkość z jaką się przemieszczał. Zgodnie z aktualnymi przepisami użytkownik tego typu pojazdu powinien poruszać się drogą dla rowerów, a w przypadku jej braku, chodnikiem z prędkością pieszego ustępując mu pierwszeństwa.

W tym przypadku poczynania 24-latka zostały nagrane przy pomocy nieoznakowanego radiowozu wyposażonego w wideorejestrator.

Kierujący naruszył obydwa przepisy, jadąc jezdnią z prędkością 61 km/h , a powinien maksymalnie 20.

Spotkanie z mundurowymi zakończyło się nałożeniem na mężczyznę mandatu w wysokości 1000 złotych. 24-latek nie tłumaczył swojego zachowania, poczuwał się do winy, a mandat uiścił na miejscu.

Dolnośląscy policjanci apelują o rozwagę podczas przemieszczania się po drogach tak, aby każdy z nas bezpiecznie dotarł do celu.

asp. Paweł Noga

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu