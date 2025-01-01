Kierowała mając ponad 2,5 promila alkoholu. Surowy wyrok w trybie przyspieszonym Powrót Drukuj 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu, wysoka grzywna, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz przepadek samochodu – to konsekwencje, jakie poniosła 49-letnia mieszkanka powiatu karkonoskiego. Kobieta została zatrzymana za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości na odcinku drogi wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu.

Do zdarzenia doszło jeszcze 3 stycznia 2026 roku w godzinach popołudniowych na drodze wojewódzkiej nr 297 w powiecie lwóweckim, pomiędzy miejscowościami Wojciechów i Pasiecznik. Jak ustalili na miejscu funkcjonariusze ruchu drogowego, 49-letnia mieszkanka powiatu karkonoskiego, kierując samochodem marki Kia, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do przydrożnego rowu. Na szczęście ani kierującej, ani podróżującemu z nią pasażerowi nic się nie stało.

Podczas wykonywanych czynności policjanci wyczuli od kobiety silną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie alkomatem potwierdziło ich przypuszczenia – urządzenie wskazało ponad 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kobieta została zatrzymana i osadzona w policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu usłyszała zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości, a następnie została doprowadzona w trybie przyspieszonym do Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim. Sąd orzekł wobec niej karę 6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo zawieszoną na okres 2 lat próby, grzywnę w wysokości 1500 zł, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym. Dodatkowo orzeczono przepadek pojazdu marki Kia.

Policjanci po raz kolejny apelują o rozsądek i przypominają, że nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego. Każda taka decyzja może zakończyć się tragedią, a konsekwencje prawne są bardzo dotkliwe.

st. asp. Łukasz Porębski