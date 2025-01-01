Dolnośląscy policjanci kontrolują miejsca przebywania osób, które szczególnie w czasie zimy znajdują się w kryzysie bezdomności Powrót Drukuj Dolnośląscy policjanci w obliczu nadejścia fali mrozów intensyfikują swoje działania na rzecz osób pozostających w trudnej sytuacji życiowej, które są szczególnie narażone na negatywny wpływ trudnych warunków atmosferycznych. Bardzo niskie temperatury, które od kilku dni utrzymują się na Dolnym Śląsku to realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się w kryzysie bezdomności lub trudnej sytuacji życiowej. Osoby te często przebywają w pustostanach, altanach ogrodowych bądź lokalach pozbawionych ogrzewania. W trosce o ich bezpieczeństwo policjanci prowadzą wzmożone działania, podczas których kontrolują wszystkie miejsca, gdzie takie osoby mogą przebywać bądź gromadzić się.

W obliczu tak niskich temperatur, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich dniach, dolnośląskiemu mundurowi intensyfikują działania, aby dotrzeć z pomocą do jak największej liczby osób potrzebujących.

W toku prowadzonych czynności dolnośląscy funkcjonariusze sprawdzają okolice dworców kolejowych i tereny przyległe, gdzie często można spotkać osoby bezdomne znajdujące w trudnej sytuacji życiowej, które są najbardziej narażone na negatywny wpływ trudnych warunków atmosferycznych.

Każda z napotkanych osób, jeśli nie wymagała natychmiastowej pomocy, może uzyskać informacje oraz wsparcie w dotarciu do placówek pomocowych, gdzie można otrzymać ciepły posiłek, ogrzewane miejsce noclegowe czy wziąć kąpiel. Funkcjonariusze wykazują się dużą determinacją, aby dotrzeć do jak największej liczby osób potrzebujących, wielokrotnie pokonując trudny teren i przeciskając się przez wąskie przejścia między opuszczonymi budynkami. Jednak to właśnie w takich trudno dostępnych miejscach często można spotkać osoby bezdomne, które w takich warunkach starają się mieszkać.

Pamiętajmy, że sami również możemy pomóc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - wystarczy odpowiednio i w porę zareagować.

Dlatego Policja prosi o wszelkie informacje o osobach bezdomnych, samotnych i bezradnych, których życie jest zagrożone z uwagi na niskie temperatury. Przekazać je można na wiele różnych sposobów. Jeśli osoba wymaga natychmiastowej pomocy, należy zadzwonić pod numer telefonu 112, wówczas we wskazane miejsce niezwłocznie zostaną skierowane odpowiednie służby.

Każde takie miejsce zostanie sprawdzone przez funkcjonariuszy. Pamiętajmy, że to również od naszej reakcji może zależeć czyjeś życie, dlatego NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI!