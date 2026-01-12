7 osób pełniących funkcję publiczną zatrzymanych za przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych – realizacja policjantów Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu Data publikacji 12.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu zatrzymali 7 osób – pracowników administracyjnych Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu – pod zarzutem przyjmowania przez nich korzyści majątkowych i osobistych od innych osób w zamian za rozpoznawanie wniosków niezgodnie z obowiązującymi procedurami. Urzędnikom grozi teraz kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału dw. z Korupcją KWP we Wrocławiu w wyniku realizacji sprawy operacyjnej i prowadzonego śledztwa nadzorowanego przez Dolnośląski Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu zatrzymali 7 osób podejrzanych o to, że pełniąc funkcję publiczną jako pracownicy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, przyjęli korzyść majątkową oraz osobistą od innych osób w zamian za rozpoznawanie wniosków o rejestrację ponad 1000 pojazdów, niezgodnie z obowiązującymi procedurami przy ich rejestracji.

Wszyscy zatrzymali usłyszeli zarzuty z art. 228 kk, za co grozi im nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

W toku czynności zabezpieczono mienie o wartości 103 tys. zł. Wobec podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu kontaktowania się podejrzanych oraz zawieszenie w wykonywaniu czynności służbowych pracownika administracji samorządowej w zakresie związanym z rejestracją pojazdów lub nadzorem nad tego rodzaju czynnościami.

Łączna suma korzyści, jakie przyjęli urzędnicy, to kwota nie mniejsza niż 100 tys. zł . Ponadto pracownicy urzędów oprócz pieniędzy przyjmowali też cenne przedmioty materialne bądź usługi chociażby naprawy auta prywatnego w zamian za zastosowanie procedury niezgodnej z prawem. Pracownicy urzędów uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu.

Śledztwo nadzoruje Dolnośląski Wydziału Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu