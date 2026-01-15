Oleśniccy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o usiłowanie zabójstwa Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Dzięki zdecydowanym i intensywnym działaniom funkcjonariuszy oleśnickiej Policji w krótkim czasie ustalono i zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o dokonanie jednego z najpoważniejszych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Sprawa dotyczy zdarzenia, do którego doszło w godzinach nocnych, a którego ofiarą padł 37-letni mężczyzna. Podejrzewany 47-latek, który wobec pokrzywdzonego użył ostrego przedmiotu usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Sąd zdecydował o jego aresztowaniu na 3 miesiące. Przestępstwo, którego się dopuścił, jest zagrożone karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W miniony weekend w godzinach nocnych doszło do poważnego zdarzenia kryminalnego. Policjanci zostali skierowani na interwencję po zgłoszeniu dotyczącym ugodzenia nożem. Na miejscu natychmiast podjęto czynności ratunkowe oraz zabezpieczające. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że pomiędzy dwoma mężczyznami doszło do sprzeczki, która przerodziła się w szarpaninę. W jej trakcie jeden z nich wyciągnął nóż i zadał nim kilka ciosów pokrzywdzonemu. Na szczęście obrażenia odniesione przez 37-latka nie okazały się śmiertelne, jednak charakter zdarzenia wskazywał na realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Policjanci oleśnickiej jednostki od momentu otrzymania zgłoszenia prowadzili intensywne działania ukierunkowane na szybkie wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Przede wszystkim ustalenie osoby odpowiedzialnej za atak. Skrupulatna analiza zebranych informacji, zabezpieczonych śladów oraz relacji świadków pozwoliła funkcjonariuszom na jednoznaczne wskazanie 47-letniego mężczyzny jako sprawcy przestępstwa. Jeszcze tej samej nocy został on zatrzymany i doprowadzony do komendy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzany jest ojcem partnerki poszkodowanego. Wobec mężczyzny prowadzone jest postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa. Jednego z najpoważniejszych przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 47-latkowi zarzutu. Usiłowanie zabójstwa jest przestępstwem zagrożonym karą nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Decyzja ta ma na celu zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania oraz zapobieżenie ewentualnej próbie matactwa. Sprawa pozostaje rozwojowa. Policjanci pod nadzorem prokuratury prowadzą dalsze czynności mające na celu pełne wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

