Uroczyste ślubowanie nowych policjantów we wrocławskim Oratorium Marianum Powrót Drukuj Dnia 20 stycznia we wnętrzach Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy dolnośląskiej Policji. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu powiększyła tego dnia swoje szeregi o 90 nowych policjantów, którzy oficjalnie rozpoczęli służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Ceremonia miała wyjątkowy, podniosły charakter. W historycznej auli Uniwersytetu Wrocławskiego słowa policyjnej roty, wypowiedziane wspólnie przez ślubujących, wybrzmiały niezwykle donośnie i uroczyście. Po zakończeniu ślubowania funkcjonariusze odebrali akty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego oraz jego I Zastępcy insp. Norberta Kurendy.

Podczas okolicznościowego wystąpienia kierownictwo dolnośląskiej Policji pogratulowało nowym funkcjonariuszom podjętej decyzji, zwracając uwagę na wymagający i odpowiedzialny charakter służby policyjnej, a także na znaczenie profesjonalizmu i zaangażowania w codziennej pracy na rzecz społeczeństwa.

Swoją obecnością zaszczyciła policjantów Wojewoda Dolnośląska Pani Anna Żabska, gratulująca funkcjonariuszom decyzji. W wydarzeniu udział wzięli również duchowni ks. kanonik Stanisław Stelmaszek oraz ks. mitrat Grzegorz Cebulski, którzy skierowali do policjantów słowa wsparcia i życzenia pomyślności w realizacji zawodowych obowiązków. Gośćmi honorowymi byli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Paweł Oleś, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NNZZP Województwa Dolnośląskiego asp. szt. Roman Buczkowski, a także gospodarz obiektu Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Robert Olkiewicz.

Uroczystość zgromadziła także liczne grono bliskich nowo zaprzysiężonych funkcjonariuszy, którzy towarzyszyli im w tym ważnym momencie i dokumentowali go pamiątkowymi fotografiami.

Po zakończeniu ceremonii nowi policjanci zostaną skierowani na szkolenie podstawowe trwające ponad sześć miesięcy. Po jego ukończeniu rozpoczną służbę w komendach miejskich i powiatowych na terenie województwa dolnośląskiego.

Dolnośląska Policja stale prowadzi nabór i zachęca wszystkich zainteresowanych do rozważenia wstąpienia w szeregi formacji. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie dolnoslaska.policja.gov.pl w zakładce „Służba w Policji”.

Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Wydziale Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przy ul. Połbina 1, a także w komendach miejskich i powiatowych na obszarze województwa.

asp. Anna Hajnsz



Sekcja Prasowa

KWP we Wrocławiu