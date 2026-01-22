Sekundy decydowały o życiu. Odwaga policjantki uratowała 15-latka Data publikacji 22.01.2026 Powrót Drukuj Każdego dnia policjanci stają w obliczu sytuacji, w których od ich decyzji, opanowania i odwagi zależy ludzkie życie. Służba w Policji to nie tylko walka z przestępczością i reagowanie na wykroczenia, to również dramatyczne interwencje, w których kluczowe znaczenie mają empatia, odpowiedzialność i gotowość do poświęcenia własnego bezpieczeństwa. Jedna z takich sytuacji miała miejsce w poniedziałkowy wieczór i na długo pozostanie w pamięci wszystkich zaangażowanych służb.

Każdego dnia policjanci stają wobec sytuacji, w których jedna decyzja może zadecydować o czyimś życiu. Tak było w poniedziałkowy wieczór, gdy dyspozytor WCPR odebrał dramatyczne zgłoszenie, 15-letni chłopiec stał na dachu budynku i zamierzał z niego skoczyć.

Dzięki opanowaniu dyspozytora i nieprzerwanemu kontaktowi z nastolatkiem, służby natychmiast ruszyły z pomocą. Na miejscu sytuacja była skrajnie niebezpieczna, spalony dach, wypalone belki, dziury w konstrukcji. Każdy krok groził tragedią.

Policjantka, wykazując się niezwykłą odwagą, empatią i spokojem, nawiązała z chłopcem kontakt i zdobyła jego zaufanie. Świadoma zagrożenia, weszła na dach, by być przy nim w najtrudniejszym momencie. Wsparcie rozmową, cierpliwość i obecność sprawiły, że chłopiec zrezygnował z zamiaru skoku.

W asyście policjantki i strażaka bezpiecznie zszedł na dół i został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Ta interwencja pokazuje, że policyjna służba to coś więcej niż mundur – to odpowiedzialność, odwaga i gotowość ratowania życia nawet wtedy, gdy zagrożone jest własne.

Pamiętajmy również, jak ogromną rolę odgrywa czujność dorosłych. Nagła zmiana zachowania dziecka, wycofanie, izolowanie się od rówieśników, smutek, drażliwość czy zamknięcie w sobie to sygnały, obok których nie wolno przechodzić obojętnie. W takich sytuacjach powinna zapalić się czerwona lampka. Nie czekajmy, aż problem się pogłębi, reagujmy od razu, rozmawiajmy, szukajmy pomocy u specjalistów i korzystajmy z dostępnego wsparcia. Szybka reakcja może uratować zdrowie, a nawet życie młodego człowieka.

☎️ Numery telefonów zaufania:

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (czynny 24/7)

800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym (czynny 24/7)

116 123 – Telefon Zaufania dla Dorosłych (czynny 24/7)

112 – numer alarmowy w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia



