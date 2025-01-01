Kolejne mocne uderzenie w przestępczość narkotykową – tym razem w Dzierżoniowie Powrót Drukuj Połowa stycznia przyniosła zdecydowane działania dzierżoniowskich policjantów w walce z przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze różnych pionów ujawnili znaczne ilości środków odurzających i zatrzymali kilka osób, w tym mężczyznę posiadającego niemal 2 kilogramy amfetaminy.

W ubiegłym tygodniu dzierżoniowscy policjanci z Wydziału Kryminalnego zatrzymali 34-letniego mężczyznę, który posiadał blisko 2 kilogramy amfetaminy. Jest to ilość narkotyku, z której można było przygotować tysiące porcji, co świadczy o poważnym charakterze przestępstwa. Funkcjonariusze zabezpieczyli również środki pieniężne na poczet przyszłej kary. Decyzją sądu wobec zatrzymanego zastosowano tymczasowy areszt na 3 miesiące. Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w tej sprawie.

Następne dni przyniosły zatrzymania kilku osób z nieco mniejszą ilością środków zakazanych ustawą, ale to tylko dowód na to, że żaden z przestępców nie może czuć się bezkarnie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiadanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności. W przypadku posiadania znacznej ilości narkotyków, takiej jak prawie 2 kilogramy amfetaminy, odpowiedzialność karna jest szczególnie surowa i może skutkować wieloletnią karą pozbawienia wolności oraz wysokimi karami finansowymi.

Dzierżoniowscy policjanci wykazali się dużą skutecznością i profesjonalizmem. Zabezpieczenie tak znacznej ilości narkotyków stanowi realny cios w nielegalny proceder i wyraźnie pokazuje, że działania Policji konsekwentnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

