Aż 79 zarzutów dla czterech kobiet podejrzanych o popełnianie licznych oszustw na szkodę właścicieli jednego z milickich salonów piękności Data publikacji 28.01.2026 Powrót Drukuj Cztery kobiety w wieku od 23 do 33 lat usłyszały zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu aż 79 oszustw na szkodę właścicieli jednego z milickich salonów piękności. Zatrzymane przez osiem miesięcy swojej przestępczej działalności przelewały różne kwoty z utargu na własne konta bankowe, nie rozliczając się z właścicielami salonu. Łączna kwota strat, jaką ponieśli pokrzywdzi jest nie mniejszej niż 180 tysięcy złotych.

W ubiegłym tygodniu miliccy policjanci w wyniku realizacji sprawy, którą intensywnie prowadzili od dłuższego czasu, w trakcie skoordynowanych działań zatrzymali w tym samym czasie na terenie gminy Milicz oraz w Kaliszu cztery kobiety w wieku od 23 do 33 lat. Wszystkie zatrzymane zostały doprowadzone do Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. Tam usłyszały zarzuty popełnienia w okresie od kwietnia do listopada 2023 roku łącznie i w porozumieniu aż 79 oszustw na szkodę właścicieli jednego z milickich salonów piękności, gdzie w tym czasie były zatrudnione i wykonywały usługi kosmetyczne.

Policjanci ustalili, że przestępczy proceder polegał na tym, iż podejrzane za wykonane usługi pobierały opłaty z pominięciem swoich pracodawców, systematycznie, wpłacając część utargów na konto bankowe, które nie należało do właścicieli salonu, a z którego korzystały podejrzane. Ponadto zdarzały się przypadki, że klientki salonu płaciły za wykonane usługi z wykorzystaniem kodów BLIK, wpłacając określone kwoty na wskazany numer telefonu, który rzekomo miał być telefonem firmowym należącym do właścicieli salonu, a w rzeczywistości był to numer prywatny użytkowany przez jedną z podejrzanych kobiet. Ustalono, że podejrzane dzieliły się pomiędzy sobą tak uzyskanymi pieniędzmi. W ten sposób pokrzywdzeni właściciele salonu w okresie kilku miesięcy przestępczej działalności swoich pracownic ponieśli straty w kwocie nie mniejszej niż 180 tysięcy złotych. W toku policyjnych działań funkcjonariusze zabezpieczyli u zatrzymanych gotówkę w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.

Kobiety zostały doprowadzone do milickiej prokuratury, gdzie zastosowano wobec każdej z podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia majątkowego. Po wykonaniu niezbędnych czynności procesowych podejrzane zostały zwolnione – grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie jest w toku – sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają wszelkie okoliczności tego przestępczego procederu.

asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Miliczu

podinspektor Sławomir Waleński

tel. 507 135 830