Seria zarzutów dla oszusta. Wpadł w ręce policjantów kryminalnych wałbrzyskiej komendy na gorącym uczynku przestępstwa Powrót Drukuj Dzięki skutecznej pracy operacyjnej oraz działaniom przeprowadzonym bezpośrednio w środową noc na terenie Piaskowej Góry, funkcjonariusze kryminalni wałbrzyskiej komendy na gorącym uczynku przestępstwa zatrzymali 24-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w serii oszustw metodą „na wypadek”, których ofiarami w ostatnim czasie padły osoby starsze. Mundurowi już udowodnili mieszkańcowi Świebodzic popełnienie pięciu takich czynów na terenie miasta i Boguszowa-Gorc, jednak niewykluczone, że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty za przestępstwa popełnione nie tylko na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego. Podejrzanemu grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Z zebranych przez funkcjonariuszy pionu kryminalnego wałbrzyskiej komendy ustaleń wynikało, że w ostatnim czasie oszuści kontaktowali się telefonicznie z seniorami, podając się za członków rodzin lub funkcjonariuszy, a następnie – wykorzystując presję czasu i emocje – doprowadzali do przekazania gotówki przez pokrzywdzonych. Prowadząc działania operacyjne, uzyskali informacje o kolejnym możliwym przestępstwie.

I tak w środę około godziny pierwszej w nocy wytypowali pojazd, którym miał poruszać się sprawca. Na jednym ze skrzyżowań w dzielnicy Piaskowa Góra zatrzymali samochód do kontroli drogowej - był to pojazd typu taxi. To był strzał w dziesiątkę, gdyż właśnie w tym samochodzie znajdował się podejrzany. Przy mężczyźnie – w bieliźnie – policjanci ujawnili gotówkę w kwocie 18 tysięcy złotych pochodzącą z przestępstwa popełnionego chwilę wcześniej. 24-latek odebrał od 85-letniej mieszkanki Piaskowej Góry pieniądze, przekonując ją, że są niezbędne do uwolnienia z aresztu jej syna.

Jako że nie było wiadomo od kogo mężczyzna odebrał pieniądze, jeszcze tej samej nocy mundurowi dokonali sprawdzenia wytypowanych adresów, za osobą pokrzywdzoną przestępstwem. I tutaj działania również się powiodły. 85-letnia wałbrzyszanka nie kryła zadowolenia, że funkcjonariusze odzyskali cała kwotę, czyli oszczędności jej życia.

W toku prowadzonych czynności procesowych funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze, odzież, telefony komórkowe, a także zebrali obszerny materiał dowodowy. Na jego podstawie podejrzanemu udowodnili udział w innych oszustwach dokonanych wcześniej na terenie Wałbrzycha oraz powiatu wałbrzyskiego. Wyszło na jaw, że mężczyzna w okresie od 15 grudnia zeszłego roku do 28 stycznia tego roku w ten sam sposób oszukał aż pięć seniorek (trzy w Wałbrzychu i dwie w Boguszowie-Gorcach), gdzie straty łącznie oszacowane zostały na blisko 130 tysięcy złotych.

Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi, a w czwartkowe południe policjanci doprowadzili go do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszał zarzuty. Mężczyzna niebawem odpowie za swoje działania przed sądem. Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Niewykluczone jest, że 24-latkowi postawione zostaną kolejne zarzuty za przestępstwa popełnione w innych częściach naszego kraju. Z zatrzymaniem muszą liczyć się także następne osoby biorące udział w tego typu procederze przestępczym.

W związku z tym zdarzeniem dolnośląscy policjanci przypominają jak uchronić się przed oszustwami – ważne informacje dla seniorów:

Policja, prokuratura ani bank nigdy nie proszą o przekazywanie pieniędzy ani kosztowności.

W przypadku telefonu z prośbą o gotówkę należy natychmiast przerwać rozmowę i skontaktować się z bliskimi lub zadzwonić pod numer 112.

Nie należy działać pod presją czasu ani emocji – to najczęstsza metoda manipulacji.

Warto rozmawiać z rodziną o zagrożeniach i uprzedzić bliskich seniorów, jak działają oszuści.

Policja apeluje o ostrożność i zgłaszanie każdej podejrzanej sytuacji. Czujność i szybka reakcja mogą uchronić przed utratą oszczędności życia.

asp. Paweł Noga

Źródło: KMP w Wałbrzychu

kom. Marcin Świeży

tel. 604 426 995