Pośpiech zamiast rozsądku – zero tolerancji dla piratów drogowych! Powrót Drukuj Niezmiennie brawura za kierownicą połączona z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości pozostają głównymi przyczynami groźnych zdarzeń drogowych. Z tego powodu policjanci prowadzą intensywne kontrole drogowe. Chcąc ograniczyć liczbę tych zdarzeń, dolnośląscy policjanci w trakcie codziennej służby dbają o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Policjanci oławskiej grupy SPEED zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę osobowego volkswagena, który na początek w terenie zabudowanym znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Później było już tylko gorzej – ostatecznie mężczyzna otrzymał 65 punktów karnych. Niebawem szaleńcza jazda mężczyzny znajdzie swój finał w sądzie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 2 lutego 2026 roku, około godziny 8.25, na drodze powiatowej P1535D w miejscowości Nadolice Wielkie. Policjanci z grupy oławskiej grupy SPEED pełniący służbę w nieoznakowanym radiowozie, ujawnili skrajnie niebezpieczne zachowanie kierującego pojazdem marki Volkswagen Polo.

Tuż po zatrzymaniu 46-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego tłumaczył policjantom, że spieszył się do pracy. Pośpiech ten doprowadził jednak do szeregu rażących naruszeń przepisów ruchu drogowego, które realnie zagrażały bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.

W trakcie swojej szaleńczej jazdy mężczyzna przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym, gdzie obowiązywało ograniczenie do 40 km/h – poruszał się z prędkością co najmniej 104 km/h, wyprzedzał na skrzyżowaniu, wyprzedzał bezpośrednio na przejściu dla pieszych, nie stosował się do znaku B-25 – zakaz wyprzedzania, przekraczał linię podwójną ciągłą P-4, zajmował więcej niż jeden pas ruchu w wyznaczonym kierunku.

Podczas próby zatrzymania pojazdu do kontroli drogowej, mimo użycia sygnałów świetlnych i dźwiękowych, kierujący nie reagował na polecenia policjantów. W trakcie wykonywanego manewru doszło do kontaktu pomiędzy pojazdami, w wyniku czego uszkodzeniu uległ zarówno radiowóz, jak i samochód sprawcy.

Ostatecznie zatrzymany do kontroli drogowej mężczyzna otrzymał łącznie aż 65 punktów karnych! Za skrajnie nieodpowiedzialną jazdę policjanci skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.

APELUJEMY!

Pośpiech, brawura i lekceważenie przepisów to jedne z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Droga nie jest torem wyścigowym, a kilka zaoszczędzonych minut nigdy nie jest warte utraty prawa jazdy, zdrowia lub życia – własnego albo innych.

Nie ma i nie będzie pobłażania dla kierowców, którzy świadomie łamią przepisy i stwarzają zagrożenie na drogach.

Apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność i bezpieczną jazdę, szczególnie w obszarach zabudowanych oraz w rejonie przejść dla pieszych.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Oławie

asp. szt. Wioletta Polerowicz

tel. 605 316 497