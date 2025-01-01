Policyjne działania poszukiwawcze zakończone sukcesem. Funkcjonariusze wrocławskiego OPP odnaleźli zaginionego 34-latka Powrót Drukuj Dzięki natychmiastowej reakcji i pełnemu zaangażowaniu wielu służb, zakończyły się sukcesem intensywne działania poszukiwawcze prowadzone przez policjantów. W trakcie działań funkcjonariusze wrocławskiego OPP odnaleźli zaginionego mężczyznę, który w stanie wychłodzenia przebywał na trudno dostępnym terenie leśnym. We wszystkich sytuacjach, kiedy każda osoba znajduje się w stanie kryzysu emocjonalnego obok szybkości działania ważny jest profesjonalizm służb odpowiedzialnych za ochronę życia i zdrowia. Przypominamy, że osoby w kryzysie emocjonalnym mogą szukać wsparcia między innymi na infoliniach organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom przechodzącym trudne chwile.

Do Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej wpłynęło zgłoszenie o zaginięciu 34-letniego mężczyzny. Średzcy funkcjonariusze niezwłocznie przystąpili do działań poszukiwawczych. Z ustaleń policjantów wynikało, że mężczyzna był ostatni raz widziany na jednym z parkingów przy autostradzie A4, gdzie pozostawił włączony pojazd, z telefonem komórkowym oraz dowodem osobistym w środku, po czym oddalił się w kierunku pobliskich kompleksu leśnego.

Niezwłocznie na miejsce skierowano znaczne siły i środki. W poszukiwaniach uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Prewencji, Wydziału Kryminalnego oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, w tym przewodnik z psem tropiącym. Do działań włączyła się również Wodna Służba Ratownicza, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śląskiej oraz druhowie z okolicznych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wsparcie zapewniła, także Ochotnicza Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza „NOVUM” z Kiełczowa.

Służby wykorzystywały specjalistyczny sprzęt, w tym quady, pojazd terenowy oraz drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Łącznie w działaniach brało udział około 40 osób. Przez kilka godzin funkcjonariusze i ratownicy przeczesywali rozległe tereny – główne ciągi komunikacyjne, pobliskie miejscowości, tereny zalesione oraz miejsca trudno dostępne. Policjanci prowadzili również intensywne rozpytania, starając się dotrzeć do każdego, kto mógł posiadać choćby najmniejszą informację mogącą pomóc w odnalezieniu zaginionego.

Około północy policjanci OPP we Wrocławiu odnaleźli mężczyznę przebywającego w ambonie myśliwskiej. Mężczyzna był wyraźnie wyziębiony. Po potwierdzeniu jego tożsamości funkcjonariusze natychmiast przystąpili do udzielania pomocy. Zabezpieczyli go przed dalszym wychłodzeniem, używając koca termicznego oraz własnej odzieży, a także nie dopuścili do jego zaśnięcia. Policjanci udzielili mężczyźnie również wsparcia psychicznego, prowadząc z nim rozmowę w celu obniżenia poziomu silnego stresu do czasu przybycia kolejnych służb.

Ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne – gęstą mgłę, silny mróz, przymrozek, ciężki i grząski teren oraz stan zdrowia 34-latka – ewakuacja była skomplikowana i wymagała użycia specjalistycznego sprzętu. Mężczyzna został bezpiecznie sprowadzony z ambony przy użyciu deski ratowniczej i lin. Następnie pojazdem terenowym w asyście quadów, wraz z policjantami i ratownikami, przetransportowano mężczyznę do drogi utwardzonej, gdzie czekał zespół ratownictwa medycznego.

34-latek został przewieziony do szpitala z uwagi na głęboką hipotermię oraz uraz głowy. Mężczyzna był trzeźwy, jednak nie potrafił wyjaśnić, w jaki sposób znalazł się w miejscu odnalezienia ani co dokładnie się z nim wydarzyło.

Należy podkreślić, że od kilku dni warunki atmosferyczne na terenie powiatu są wyjątkowo trudne. Utrzymujące się niskie temperatury, wysoka wilgotność powietrza, gęsta mgła oraz przymrozki znacząco utrudniają prowadzenie działań i stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Dzięki pełnemu poświęcenia, profesjonalizmowi i doskonałej współpracy wszystkich zaangażowanych służb i innych osób, akcja poszukiwawcza zakończyła się sukcesem.

st. asp. Łukasz Porębski

Źródło: KPP w Środzie Śląskiej

mł. asp. Katarzyna Radoń

tel. 693 726 093