Próbowali uprowadzić kobietę - zostali zatrzymani, gdy chcieli zbiec za granicę Data publikacji 11.02.2026 Powrót Drukuj Niespełna kilka godzin od próby uprowadzenia kobiety w powiecie oleśnickim, 3 mężczyzn podejrzewanych o ten czyn zostało zatrzymanych przez policjantów. Do zdarzenia doszło na terenie powiatu oleśnickiego, jednak sprawcy wpadli w ręce funkcjonariuszy z Kłodzka, gdy starali się zbiec za granicę naszego kraju. Jak ustalili śledczy trzech obywateli Bułgarii usiłowało uprowadzić 23-letnią kobietę, jednak spłoszeni przez świadków, uciekli z miejsca zdarzenia. Szybka, a co ważniejsze skuteczna wymiana informacji pomiędzy dolnośląskimi jednostkami Policji doprowadziła do ich zatrzymania przed przejściem granicznym w powiecie kłodzkim. Wszyscy trzej usłyszeli zarzut usiłowania uprowadzenia, a najmłodszy z nich (23-latek) dodatkowo zarzut uszkodzenia ciała. Śledczy ustalają dokładne okoliczności zdarzenia oraz motywy działania sprawców.

W ubiegłą sobotę, 7 lutego br., około godziny 13:00 dyżurny stanowiska kierowania Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy otrzymał zgłoszenie, z treści którego wynikało, że na terenie jednej z miejscowości miało dojść do usiłowania uprowadzenia kobiety. Czynu tego mieli dokonać mężczyźni, którzy poruszali się samochodem typu bus. Na szczęście sprawcy zostali spłoszeni przez zatrzymujące się w okolicy miejsca zdarzenia samochody.



Niezwłocznie we wskazane w zgłoszeniu miejsce został zadysponowany patrol w celu wykonania niezbędnych czynności. Natomiast patrole ruchu drogowego dokonały zabezpieczenia tras, którymi sprawcy mieli podjąć ucieczkę. Doświadczony dyżurny z oleśnickiej komendy, za pośrednictwem służby dyżurnej KWP we Wrocławiu, o przedmiotowym zdarzeniu poinformował wszystkie jednostki Policji z terenu Dolnego Śląska, a także ościenne z pobliskiego województwa wielkopolskiego w celu podjęcia stosownych czynności zmierzających do zatrzymania sprawców przestępstwa.



W międzyczasie oleśniccy funkcjonariusze prowadzili ustalenia na miejscu zdarzenia. 23-letnia obywatelka Bułgarii, która rozpoznała wszystkich 3 sprawców usiłujących ją uprowadzić, nie była w stanie podać powodów działania sprawców. Niemniej jednak z jej relacji wynikało, że w pewnym momencie drogę, którą poruszała się pieszo, zajechał jej pojazd typu bus, z którego wysiadł znany jej osobiście 23-letni mężczyzna i zażądał, aby ta weszła do auta. Kobieta wiedząc, że wskazany mężczyzna w przeszłości wchodził w konflikt z prawem, podejrzewała, że może stać się ofiarą przestępstwa. Z tego powodu postanowiła uciec. Jednak mężczyzna pobiegł za nią, po chwili dogonił ją, a następnie uderzył w twarz i siłą próbował zaciągnąć do pojazdu. Pomagał mu w tym drugi z mężczyzn.



Pokrzywdzona może mówić o dużym szczęściu, ponieważ kierowcy, którzy widzieli całe zdarzenie, zatrzymywali stopniowo swoje samochody. Cała sytuacja spłoszyła napastników, którzy pośpiesznie wsiedli do swojego auta i odjechali w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego.

Gdy poszkodowana kobieta była już bezpieczna została jej udzielona pomoc, a następnie trafiła pod opiekę medyków.



Do działania ruszyli natomiast policjanci i to z niemal całego dolnośląskiego garnizonu, ponieważ informacja o tak poważnym zdarzeniu kryminalnym, szybko została przekazana do wszystkich jednostek na Dolnym Śląsku, a także do ościennych komend z województwa wielkopolskiego. Szybka, a co najważniejsze skuteczna wymiana informacji pomiędzy jednostkami Policji doprowadziła do zatrzymania wszystkich trzech sprawców. Wpadli oni w ręce kłodzkich funkcjonariuszy nieopodal przejścia granicznego, gdy próbowali zbiec za granicę naszego kraju. Czujni i doświadczeni policjanci z Kłodzka najpierw zatrzymali pod pretekstem przeprowadzenia rutynowej kontroli drogowej pojazd, a następnie wyraźnie zaskoczonych obrotem sprawy podróżujących nim mężczyzn.



Po przewiezieniu zatrzymanych na teren najbliższej jednostki policji – mundurowi ustalili ich dane osobowe. Okazali się nimi obywatele Bułgarii - 23, 45 oraz 47-latek. W toku prowadzonych czynności procesowych mężczyźni usłyszeli zarzut usiłowania uprowadzenia – czyn ten zagrożony jest karą do 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto najmłodszy z mężczyzn (23-latek) usłyszał dodatkowo zarzut uszkodzenia ciała – zagrożony karą do 2 lat więzienia.



Niebawem sprawa znajdzie swój finał przed sądem. Śledczy prowadzą czynności zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zdarzenia oraz ustalenia motywu działania sprawców.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu