Podpisane porozumienie w sprawie budowy nowoczesnego Centrum Policji przy ul. Poznańskiej we Wrocławiu Powrót Drukuj Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki podpisał porozumienie o współpracy w procesie adaptacji kompleksu obiektów powojskowych położonych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej na cele bezpieczeństwa i ochrony ludności województwa dolnośląskiego. Zgodnie z założeniami w miejscu dawnych koszar wojskowych powstanie m. in. nowa siedziba KMP we Wrocławiu, Wydział Ruchu Drogowego KWP we Wrocławiu oraz magazyny do przechowywania specjalistycznego sprzętu policyjnego. Inwestycja jest największą w historii - zostanie sfinansowana z Programu Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2026-2029.

Dzisiaj 16 lutego 2026 roku w Sali Sztabowej KWP we Wrocławiu podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawłem Półtorzyckim, Wojewodą Dolnośląskim - Anną Żabską, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego - Pawłem Gancarzem, Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego Tomaszem Bochankiem, Prezydentem Miasta Wrocławia - Jackiem Sutrykiem, Rektorem Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Wójsem, Dyrektorem Regionalnego Oddziału Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu – Grzegorzem Dudą, Prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – Pawłem Łapaczem, Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Danielem Gibskim. Przedmiotem zawartego porozumienia jest współdziałanie stron w procesie adaptacji kompleksu obiektów powojskowych położonych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 48-80 na cele bezpieczeństwa i ochrony ludności województwa dolnośląskiego.

Na mocy podpisanego porozumienia Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki zadeklarował gotowość do przyjęcia i sprawowania trwałego zarządu w imieniu Skarbu Państwa na nieruchomościach będących przedmiotem niniejszego porozumienia, objęcia ochroną fizyczną obszaru, na którym położone są nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego porozumienia, opracowanie w porozumieniu ze stronami, wielobranżowej koncepcji zagospodarowania kompleksu obiektów oraz terenu, na którym obiekty są położone, prowadzenia i koordynacji procesu adaptacji obiektów na cele związane z bezpieczeństwem i ochroną ludności.

Wszystkie strony porozumienia deklarują współpracę i udział w procedurze konkursowej mającej na celu wybór optymalnej koncepcji zagospodarowania kompleksu obiektów powojskowych położonych we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej 48-80 na cele bezpieczeństwa i ochrony ludności województwa dolnośląskiego, współpracę i wzajemne wsparcie w zakresie identyfikacji oraz pozyskiwania źródeł finansowania działań zmierzających do realizacji przedmiotu porozumienia, współpracę w zakresie promocji działań realizowanych w ramach niniejszego porozumienia.

Według założeń we wskazanym miejscu ma powstać nowa siedziba Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, magazyny do przechowywania specjalistycznego sprzętu policyjnego, w tym stacja paliw i magazyn MPIS.

Podczas spotkania generał Półtorzycki przekazał, że jest to obecnie najważniejsza i największa inwestycja realizowana przez Policję, która po jej zakończeniu bez wątpienia wpłynie znaczącą na bezpieczeństwo mieszkańców Wrocławia, a także poprawi zdolności operacyjne policyjnych służb.

Co ważniejsze koncepcja w zakresie programu funkcjonalno-użytkowego obiektu realizowana jest przez Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zakłada ona budowę zgodnie z przepisami oraz wytycznymi określonymi w standardach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. Zamierzenie budowlane zaplanowano w oparciu o nowoczesne technologie. Z całą pewnością będzie to inwestycja realizowana na bazie doświadczeń zdobytych podczas budowy innych obiektów policyjnych.

Planowana inwestycja będzie niezmiernie ważna dla mieszkańców całego województwa. Znaczący rozwój wielu aglomeracji miejskich i fakt, że w ostatnich latach właśnie w tym obszarze zwiększyła się liczba zarówno zabudowy mieszkaniowej, jak i usługowej, niemal wymusza konieczność intensyfikacji działań prowadzonych przez policjantów w obszarze bezpieczeństwa mieszkańców.