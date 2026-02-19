Kulisy największego uderzenia w przestępczość narkotykową w historii UE – dwie fabryki narkotyków zlikwidowane na terenie Polski Data publikacji 19.02.2026 Powrót Drukuj W styczniu informowaliśmy o największej w historii UE operacji wymierzonej w produkcję i dystrybucję narkotyków syntetycznych, którą zapoczątkowali i prowadzili funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu. Teraz publikujemy informacje dotyczące dwóch dużych fabryk produkujących zabronione substancje, które dzięki policjantom z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, wspieranym przez kolegów z województwa pomorskiego i świętokrzyskiego oraz funkcjonariuszy mazowieckiego KAS-u, zostały zlikwidowane w 2025 roku. Zabezpieczone podczas tych realizacji ponad 3,7 tony narkotyków i kilkanaście ton prekursorów narkotykowych to znaczna część zabronionych środków, które trafiły do depozytów organów ścigania z kilku europejskich krajów biorących udział w operacji „Fabryka”.

Operacja „Fabryka” uznawana jest dziś za największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii Unii Europejskiej. Została ona zainicjowana i od 2022 roku była prowadzona przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu, przy wsparciu policjantów Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KWP we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Działu Ustalania i Odzyskiwania Mienia Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. Całość postępowania i prowadzone czynności nadzorowane były przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu.

Na ten bezprecedensowy sukces w walce z przestępczością narkotykową, złożyło się wiele mniejszych realizacji, które organy ścigania z kilku europejskich krajów przeprowadzały głównie w 2025 roku. Należy podkreślić, że żadna z nich nie doszłaby do skutku, gdyby nie wielomiesięczne, zaawansowane czynności operacyjne dolnośląskich policjantów, którzy rozszyfrowali międzynarodowy mechanizm importu, przepakowywania i dystrybucji prekursorów chemicznych, wykorzystywanych do produkcji narkotyków syntetycznych w nielegalnych laboratoriach.

Tak jak kluczową rolę w całej operacji „Fabryka” odegrali dolnośląscy policjanci, to również na terenie naszego kraju w 2025 roku zlikwidowane zostały największe fabryki produkujące zabronione substancje. Zabezpieczone podczas tych realizacji ponad 3,7 tony narkotyków i kilkanaście ton prekursorów narkotykowych to znaczna część zabronionych środków, które trafiły do depozytów organów ścigania z kilku europejskich krajów biorących udział w operacji „Fabryka”.

Pierwsza ze zlikwidowanych w 2025 roku fabryk znajdowała się w okolicy Słupska. Przy jej likwidacji policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową KWP we Wrocławiu wspierali koledzy z KWP w Gdańsku, KMP w Słupsku, SPKP w Gdańsku. Była to gigantyczna fabryka klefedronu czyli tzw. kryształu, która znajdowała się w budynku gospodarczym na jednej z posesji w pobliżu Słupska. Policjanci podczas działań zabezpieczyli środki zakazane ustawą na każdym etapie ich produkcji. Czystego produktu gotowego, a także produktu będącego w ostatniej fazie produkcji ujawniono 1,2 tony!

Na miejscu zabezpieczono również profesjonalną aparaturę, w tym reaktory chemiczne służące bezpośrednio do wytwarzania właśnie klefedronu. Oprócz gotowego produktu, ujawniono również kilkanaście ton substancji chemicznych, z których mogłyby powstać kolejne narkotyki. Przy rozbiciu laboratorium, z uwagi na realne zagrożenie dla życia i zdrowia, na miejsce został zadysponowany zespół specjalistyczny ratownictwa chemicznego Straży Pożarnej ze Słupska. Na miejscu pracowali również biegli z laboratorium kryminalistycznego.

W sprawie zatrzymano 5 mężczyzn odpowiedzialnych za ten przestępczy proceder, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

Kolejne laboratorium, zlikwidowane dzięki precyzyjnym informacjom uzyskanym przez policjantów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej, znajdowało się w powiecie sandomierskim, na terenie województwa świętokrzyskiego. Przy tej realizacji funkcjonariusze z KWP we Wrocławiu ściśle współpracowali z kolegami zajmującymi się zwalczaniem przestępczości narkotykowej z kieleckiej komendy miejskiej oraz kontrterrorystami z Kielc i Radomia.

Szczegółowe ustalenia, poczynione w ramach żmudnych działań operacyjnych, pozwoliły precyzyjnie zlokalizować halę, w której trwała produkcja narkotyków syntetycznych. Na miejscu mundurowi zabezpieczyli dwa reaktory do syntezy substancji chemicznych, ponad 2,5 tony narkotyków oraz kilka tysięcy litrów substancji chemicznych służących do produkcji zakazanych prawem substancji.

Jak wskazują ustalenia śledczych skala procederu przestępczego była ogromna, podczas jednokrotnego cyklu produkcji zabronionych substancji wytwarzane były narkotyki warte na czarnym rynku kilkanaście milionów złotych.

Funkcjonariusze w sprawie zatrzymali 32–letniego mieszkańca Gdańska. Mężczyzna usłyszał zarzut wytwarzania znacznej ilości substancji psychotropowej o nazwie 4 CMC, a także posiadanie przyrządów laboratoryjnych służących do jej wytwarzania. Decyzją sądu został aresztowany na okres trzech miesięcy.

W toku prowadzenia sprawy policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nawiązali ścisłą współpracę z funkcjonariuszami Działu Ustalania i Odzyskiwania Mienia Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie, których żmudna praca oraz dostęp do unikalnych narzędzi śledczych przyniosły efekt w postaci ujawnienia siatki powiązań pomiędzy z pozoru legalnie funkcjonującymi podmiotami, co finalnie doprowadziło do wykrycia i zabezpieczenia majątku o wartości kilkunastu milionów złotych, a także poszerzyło krąg osób zaangażowanych w rozpracowywany przestępczy proceder.

Powyższe policyjne realizacje, podczas których dolnośląscy policjanci ściśle współpracowali ze swoimi kolegami z innych regionów Polski oraz cała operacja „Fabryka”, która zakończyła się spektakularnym sukcesem, to najlepsze dowody na to, że ścisła współpraca organów ścigania pozwala skutecznie walczyć z przestępczością narkotykową, również tą działającą ponad granicami europejskich państw.

kom. Przemysław Ratajczyk

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu



