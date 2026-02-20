Wdzięczność, która motywuje – podziękowania dla policjantów oławskiej patrolówki Data publikacji 20.02.2026 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Oławie nadkom. Grzegorza Maciąga wpłynęły podziękowania skierowane do funkcjonariuszy Wydziału Prewencji. Autorka listu – mieszkanka powiatu oławskiego – w poruszających słowach wyraziła wdzięczność za pomoc, wsparcie i postawę policjantów, którzy interweniowali w niezwykle trudnej dla niej sytuacji.

W skierowanym piśmie kobieta podkreśliła nie tylko profesjonalizm mundurowych, ale również ich empatię oraz ludzkie podejście:

„Policjanci nie pozostali obojętni. Wykazali się wyjątkową postawą, spokojem, zrozumieniem oraz autentyczną troską o moje zdrowie i bezpieczeństwo.”

Jak zaznaczyła, zachowanie funkcjonariuszy dało jej poczucie bezpieczeństwa i wsparcia w chwili, gdy było to szczególnie potrzebne:

„Ich zachowanie wykraczało poza zwykłe wykonywanie obowiązków służbowych i było wyrazem prawdziwego człowieczeństwa.”

Autorka podziękowań zwróciła również uwagę na wysokie kompetencje oraz właściwe przygotowanie policjantów do służby:

„Jestem głęboko przekonana, że tacy funkcjonariusze są prawdziwą wizytówką Policji. Udowodnili, że nawet w trudnych i niestandardowych okolicznościach potrafią zrobić wszystko, aby zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osoby potrzebującej pomocy.”

Takie słowa uznania są dla policjantów szczególnym wyróżnieniem i dowodem na to, że codzienna służba, zaangażowanie oraz gotowość do niesienia pomocy mają realny wpływ na życie mieszkańców.

Każde tego typu podziękowanie jest nie tylko wyrazem wdzięczności, ale także motywacją do dalszej pracy na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności.

