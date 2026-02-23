Kolejne zatrzymania za fikcyjne faktury – wałbrzyska Policja i KAS kontynuują działania Data publikacji 23.02.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, wspólnie z funkcjonariuszami Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, kontynuując działania z czerwca i września ubiegłego roku, kiedy to rozbili grupę osób wystawiających fikcyjne faktury VAT, zatrzymali kolejne osoby zajmującą się tym nielegalnym procederem. Do zatrzymań doszło 18 lutego bm. w województwie mazowieckim oraz łódzkim. Straty Skarbu Państwa w tych przypadkach sięgają ponad 450 tysięcy złotych.

Realizacja jest kontynuacją śledztwa prowadzonego przez wałbrzyskich policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą przy ścisłej współpracy z Dolnośląskim Urzędem Celno-Skarbowym. Z ustaleń śledczych wynika, że ci podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, w okresie od 2021 do 2024 roku, uczynili sobie z przestępczego procederu stałe źródło dochodu. W tym przypadku straty Skarbu Państwa sięgają ponad 450 tysięcy złotych.

Mężczyźni, prowadząc działalność gospodarczą, posługiwali się nierzetelnymi fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie prawne, w tym co do faktu wykonania usług pomiędzy wskazanymi podmiotami. Dokumenty opiewały łącznie na kwotę ponad 2 milionów 440 tysięcy złotych brutto.

18 lutego br. funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu warszawskiego na terenie Wołomina oraz 54-letniego mieszkańca powiatu opoczyńskiego w miejscowości Drzewica. W toku czynności zabezpieczono dokumentację księgową, elektroniczne nośniki danych, w tym telefon komórkowy i laptop, a także dokonano ustaleń dotyczących składników majątkowych podejrzanych oraz skierowano wnioski o zabezpieczenie na ich nieruchomościach.

Na drugi dzień zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty podrabiania faktur, oszustwa podatkowego i naruszenia procedury rachunkowej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zakazu opuszczania kraju.

Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności, a także wysokie kary finansowe wynikające z przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Działania służb pokazują, że osoby próbujące wzbogacić się kosztem Skarbu Państwa muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Każdy, kto wystawia fikcyjne faktury i wyłudza publiczne środki, poniesie odpowiedzialność karną.

