Policjanci z Lubania zabezpieczyli nielegalne automaty do gier hazardowych Data publikacji 24.02.2026 Powrót Drukuj W wyniku skrupulatnej i wytężonej pracy operacyjnej funkcjonariusze z Lubania zlikwidowali dwa nielegalne punkty hazardowe. Działania te były efektem pracy operacyjnej oraz precyzyjnie zaplanowanej akcji, której rezultatem było zabezpieczenie łącznie 6 nielegalnie działających automatów do gier hazardowych oraz gotówki w kwocie 12 000 zł. W trakcie działań mundurowi ujawnili blisko 20 porcji handlowych metamfetaminy. Do sprawy zatrzymany został 40-latek. Tego typu przestępstwo zagrożone jest karą do 3 lat więzienia.

Dzięki wytężonej pracy operacyjnej funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu oraz Komisariatu Policji w Leśnej, przy udziale mundurowych Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy w miniony piątek 20 lutego br., przeprowadzone zostały działania, które ostatecznie doprowadziły do ujawniania i zlikwidowania nielegalnych punktów hazardowych. Wskazane punkty od pewnego czasu funkcjonowały na terenie powiatu lubańskiego.



Skrupulatna analiza informacji oraz starannie zaplanowanie działania pozwoliły na zabezpieczenie nielegalnie działających 6 automatów. Mundurowi, wykonując czynności procesowe potwierdzili, że urządzenia były wykorzystywane do prowadzenia gier o charakterze losowym. Co ważniejsze działalność ta odbywała się bez wymaganej koncesji, stanowiąc poważne naruszenie przepisów ustawy o grach hazardowych.



Podczas sprawdzenia pomieszczeń, w których prowadzona była działalność policjanci ujawnili i zabezpieczyli gotówkę w kwocie blisko 12 tysięcy złotych. Na domiar złego podczas przeszukania jednego z pomieszczeń mundurowi ujawnili torbę strunową wraz z zawartością krystalicznej substancji.



Przeprowadzone badanie potwierdziło, że zabezpieczona substancja to nic innego jak środki prawnie zabronione, czyli metamfetamina w ilości blisko 20 porcji handlowych.



Właścicielowi nielegalnych automatów przedstawione zostały zarzuty dotyczące urządzania i prowadzenia gier hazardowych bez stosownej koncesji oraz posiadania narkotyków.



Zabezpieczenie takich punktów jest niezwykle istotne, ponieważ nielegalnie działające automaty do gier hazardowych, poza łamaniem prawa, stanowią poważne zagrożenie społeczne. Hazard uzależnia i może prowadzić do nieodwracalnych skutków zarówno dla graczy, jak i ich rodzin.



Przypominamy, że za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tysięcy złotych od jednego automatu. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

st. asp. Łukasz Porębski



Źródło: KPP w Lubaniu

podkom. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń

tel. 660 402 169