Nielegalna „rozbiórka” pojazdów na prywatnej posesji. 30-latek zatrzymany Data publikacji 27.02.2026 Powrót Drukuj Jaworscy policjanci wydziału kryminalnego zareagowali na sygnały dotyczące możliwego procederu związanego z nielegalnym demontażem pojazdów i niezgodnym z przepisami składowaniem odpadów. Sprawa miała poważny wymiar – zagrożone mogło być środowisko naturalne oraz zdrowie mieszkańców. Dzięki współpracy służb proceder został przerwany.

Funkcjonariusze Zespołu d/w z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Jaworze uzyskali informację, że 30-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego może na terenie swojej posesji nielegalnie składować i demontować pojazdy. Z przekazanych ustaleń wynikało również, że oleje silnikowe mogą być magazynowane w nieodpowiedni sposób, a nawet wylewane bezpośrednio do gruntu.

W związku z powyższym policjanci podjęli współpracę z Inspektorami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z delegatur w Legnicy oraz Jeleniej Górze. Wspólnie udali się na wskazaną posesję, gdzie przeprowadzono kontrolę terenu.

Podczas czynności ujawniono liczne elementy pochodzące z różnych pojazdów, m.in. części tapicerki, okablowanie elektryczne oraz elementy silników. W trakcie oględzin stwierdzono również wycieki substancji oleistych bezpośrednio do podłoża. Na terenie posesji widoczne były rozległe plamy oleju, co potwierdziło podejrzenia o nielegalnym postępowaniu z odpadami niebezpiecznymi.

30-letni właściciel posesji został zatrzymany. Mężczyzna odpowie za przestępstwo z art. 183 kodeksu karnego, dotyczące niezgodnego z przepisami składowania i postępowania z odpadami, które może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz środowiska.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci przypominają, że nielegalne demontowanie pojazdów oraz niewłaściwe postępowanie z odpadami, w szczególności niebezpiecznymi, stanowi poważne naruszenie prawa i może skutkować surowymi konsekwencjami karnymi.

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Jaworze

podkom. Ewa Kluczyńska

tel. 603 039 942