Wałbrzyski dyżurny czujny także po służbie! Jadąc na zakupy, zatrzymał nietrzeźwego motorowerzystę Data publikacji 07.03.2026 Powrót Drukuj Oficer dyżurny boguszowskiego komisariatu wykazał się dużą czujnością i zdecydowaną reakcją. Jadąc na zakupy do jednego z marketów w Bolkowie, w powiecie jaworskim, zauważył motorowerzystę, który poruszał się całą szerokością drogi - od lewej do prawej krawędzi jezdni, stwarzając tym samym zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Funkcjonariusz, korzystając z nadarzającej się bezpiecznej okazji, kiedy kierujący jednośladem zjechał na teren parkingu sklepowego, uniemożliwił mu dalszą jazdę, zabierając kluczyki od motoroweru. Na miejsce od razu wezwał patrol z miejscowego Komisariatu Policji w Bolkowie. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie!

Do zdarzenia doszło na terenie Bolkowa w powiecie jaworskim. Kierujący motorowerem jechał całą szerokością jezdni. Widząc to asp. Marek Kuryło, dyżurny Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach, chociaż nie był wtedy w służbie, w bezpiecznym miejscu podjął interwencję, by za chwilę nie doszło do tragedii. Podejrzenia policjanta potwierdziły się. Od ujętego mężczyzny wyczuwalna była woń alkoholu. Funkcjonariusz odebrał 37-latkowi kluczyki i wezwał do pomocy miejscowych funkcjonariuszy będących w służbie.

W trakcie dalszych czynności mundurowi z Komisariatu Policji w Bolkowie ustalili, że mieszkaniec tej miejscowości miał dokładnie 2,54 promila alkoholu w organizmie. Jego motorower nie posiadał aktualnych badań technicznych, dlatego mundurowi zatrzymali dowód rejestracyjny jednośladu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawca przestępstwa drogowego musi liczyć się z możliwością orzeczenia przez sąd przepadku równowartości pojazdu, którym się poruszał, ponieważ nie był jego jedynym właścicielem. Grozi mu także kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3, zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat oraz zapłata świadczenia pieniężnego na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5 000 zł.

Dlaczego reakcja, taka jaką wykazał się policjant z powiatu wałbrzyskiego, jest bardzo ważna? Dlatego, że nietrzeźwi kierujący stanowią ogromne zagrożenie na drodze – nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych uczestników ruchu. Jazda w stanie nietrzeźwości znacząco wydłuża czas reakcji, ogranicza koordynację i zdolność podejmowania decyzji, a często kończy się tragicznymi wypadkami. W podanym powyżej przypadku na szczęście udało się zapobiec potencjalnej tragedii na drodze.

kom. Przemysław Ratajczyk