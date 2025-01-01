Lubawskie policjantki wraz z mieszkańcami opanowali ogień, a następnie wynieśli z budynku mężczyznę Powrót Drukuj Szybka reakcja i współpraca policjantek z Komisariatu Policji w Lubawce z mieszkańcami pozwoliły ograniczyć skutki pożaru, do którego doszło w Jarkowicach. Wspólnymi siłami podjęto działania gaśnicze, a następnie z mieszkania objętego pożarem wyniesiono mężczyznę. To zdarzenie pokazuje, że w sytuacjach zagrożenia współpraca i wzajemna pomoc mogą mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

W poniedziałek (9 marca) przed godziną 13, policjantki Komisariatu Policji w Lubawce – sierżant Magdalena Dziedziak i posterunkowa Paulina Nowak – zostały skierowane do Jarkowic, gdzie miało dojść do pożaru mieszkania. Po przybyciu na miejsce zastały kłęby dymu wydobywające się z lokalu oraz dwóch mężczyzn próbujących opanować ogień.

Policjantki natychmiast powiadomiły dyżurnego jednostki o konieczności skierowania na miejsce straży pożarnej, a same dołączyły do działań ratowniczych. Mundurowe wykorzystały gaśnicę znajdującą się w radiowozie, a następnie znalazły wiadra i pobierając wodę z rzeki, pomagały gasić pożar. Ta współpraca spowodowała częściowe opanowanie płomieni.

Jednym z pomagających mężczyzn był strażak ochotnik z Jarkowic, który, mając specjalistyczny kask, wszedł do zadymionego budynku i otworzył w nim okna. Następnie pomimo nadal dużego zadymienia w pomieszczeniach, lubawskie policjantki weszły do środka, aby sprawdzić, czy ktoś nie potrzebuje pomocy. W mieszkaniu objętym pożarem ujawniono na łóżku 49-letniego mężczyznę, którego wyniesiono, działając wspólnie z mieszkańcami. Mężczyzna trafił pod opiekę ratowników.

W działaniach gaśniczo-ratowniczych udział brali strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Kamiennej Góry, OSP Miszkowice, OSP Jarkowice oraz OSP Lubawka.

Ta historia pokazuje, jak ważna w sytuacjach kryzysowych jest szybka reakcja oraz współdziałanie służb i mieszkańców. Dzięki tym działaniom - policjantów i świadków zdarzenia - możliwe było nie tylko ograniczenie skutków pożaru, ale także szybkie dotarcie do poszkodowanego.

W związku z pożarem policjanci z Komisariatu Policji w Lubawce, prowadzą postępowanie w kierunku nieumyślnego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. W tej sprawie zarzuty usłyszał już 49-latek, który w chwili zdarzenia w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. Za ten czyn grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

asp. Paweł Noga