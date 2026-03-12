Uciekał po przekroczeniu prędkości – trafił już w ręce kamiennogórskich policjantów Data publikacji 12.03.2026 Powrót Drukuj We wtorek popołudniu kierujący przekroczył prędkość i nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, po czym rozpoczął niebezpieczną ucieczkę, gdzie rażąco łamał przepisy ruchu drogowego. Po pościgu porzucił samochód na terenie powiatu karkonoskiego i uciekł do lasu. Kwestią czasu było jego zatrzymanie przez kamiennogórskich policjantów, które nastąpiło kolejnego dnia rano. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

We wtorek (10 marca) policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze po godzinie 14:00 w Świdniku, sprawdzali czy kierujący stosują się do obowiązujących ograniczeń prędkości w obszarze zabudowanym.

W pewnym momencie zauważyli samochód, którego kierujący przekroczył dopuszczalną prędkość o 33 km/h . Kiedy policjant próbował zatrzymać pojazd tarczą, kierowca gwałtownie przyspieszył i rozpoczął ucieczkę. Funkcjonariusze natychmiast podjęli pościg za sprawcą wykroczenia.

Zachowanie uciekiniera było skrajnie niebezpieczne. Kierowca znacznie przekraczał prędkość, wjeżdżał na przeciwległy pas ruchu, ignorował obowiązujące przepisy, stwarzając ogromne zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu drogowego.

Pościg prowadzony był przez kilkanaście kilometrów na terenie powiatu kamiennogórskiego oraz karkonoskiego. W pewnym momencie samochód wjechał w kompleks leśny, gdzie trudny teren znacząco utrudnił prowadzenie czynności. Kierujący porzucił tam pojazd i uciekł do lasu.

Gdy policjanci dotarli do porzuconego pojazdu, okazało się, że na fotelu kierowcy siedzi kobieta, która początkowo twierdziła, że to ona prowadziła samochód. Jej wersji zdarzeń zdecydowanie przeczyło nagranie z pomiaru prędkości. Dodatkowo mężczyzna, który uciekł z miejsca zdarzenia, pozostawił w pojeździe wszystkie swoje dokumenty.

Ustalono, że za kierownicą podczas ucieczki siedział 32-latek z powiatu wałbrzyskiego, który posiadał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Kamiennogórscy policjanci rozpoczęli szereg czynności w celu ustalenia miejsca przebywania uciekiniera i kwestią czasu było zatrzymanie mężczyzny. Już kolejnego dnia rano podejrzany trafił w ręce kamiennogórskich kryminalnych. Teraz będzie musiał odpowiedzieć za swoje czyny przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

asp. Paweł Noga

Źródło: KPP w Kamiennej Górze

mł. asp. Katarzyna Trzepak-Balicka

