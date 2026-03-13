Mężczyzna stracił przytomność – na ratunek natychmiast ruszyli policjanci ”konwojówki” Data publikacji 13.03.2026 Powrót Drukuj Dzięki szybkiej i zdecydowanej reakcji policjantów kolejne życie zostało uratowane. Tym razem do niebezpiecznej sytuacji doszło na terenie budynku sądu w Legnicy, gdzie starszy mężczyzna nagle stracił przytomność. Na tę sytuację natychmiast zareagowali funkcjonariusze „konwojówki”. Mundurowi przeprowadzili resuscytację krążeniowo–oddechową, a w trakcie czynności ratunkowych wykorzystali również urządzenie AED. To kolejny przykład odpowiedzialności, odwagi i zaangażowania, jakie każdego dnia towarzyszą policyjnej służbie. Funkcjonariusze nie tylko dbają o bezpieczeństwo i porządek publiczny, ale często stają się pierwszymi ratownikami na miejscu zdarzenia.

Funkcjonariusze Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - Sekcja w Legnicy przeprowadzili skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową mężczyzny, który stracił przytomność w budynku Sądu Okręgowego w Legnicy. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, 5 marca 2026 roku.

W trakcie wykonywanych czynności jeden z policjantów „konwojówki” dostrzegł na monitoringu jak tuż obok drzwi wejściowych do budynku sądu mężczyzna stracił przytomność i upadł na twarde podłoże. Na całe szczęście - pomoc dotarła na czas.

Widząc całe zdarzenie policjanci ruszyli na pomoc seniorowi. Na tym etapie mężczyzna nie reagował na bodźce zewnętrzne, a na domiar złego z każdą sekundą jego oddech stawał się coraz bardziej płytki. Twarz seniora momentalnie stała się sina, dlatego mundurowi przystąpili do resuscytacji krążeniowo–oddechowej. W trakcie reanimacji nasi koledzy wykorzystali urządzenie AED, które znajdowało się w budynku sądu.

Kilka minut później na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął od policjantów poszkodowanego mężczyznę. Jak się okazało, zainicjowane przez policjantów „konwojówki” działania ratunkowe miały kluczowe znaczenie dla życia seniora. Dzięki niezwłocznie podjętym czynnościom mężczyzna po przetransportowaniu na teren najbliższej placówki medycznej odzyskał przytomność.

Policjanci codziennie, pełniąc swoje obowiązki, są gotowi nieść pomoc każdemu, kto jej potrzebuje - niezależnie od sytuacji czy miejsca. Funkcjonariusze są bowiem nie tylko stróżami prawa, ale również osobami, na których wsparcie i pomoc zawsze można liczyć.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu

Źródło: Wydział Konwojowy KWP we Wrocławiu



