KAS i Policja przejęła nielegalne towary w przesyłkach kurierskich i magazynie o wartości ponad 1,4 mln zł Powrót Drukuj Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej prowadzili rutynowe czynności służbowe na terenie powiatu lubańskiego w trakcie, których zatrzymali do kontroli samochód dostawczy wypełniony po brzegi nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Tym samym funkcjonariusze przejęli ponad 13 tys pojemników z płynami do e-papierosów, 400 kompletnych urządzeń wielorazowych e-papierosów oraz 150 ustników z podgrzewaczem do e-papierosów. Następnie funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego połączyli siły z kryminalnymi z Lubania i przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń magazynowych odbiorcy paczek. W toku prowadzonych czynności mundurowi ujawnili m. in. blisko 30 tys. pojemników z płynami do e-papierosów, ponad 2,5 tys. kompletnych urządzeń e-papierosów 450 opakowań tytoniu do fajek wodnych. Towar został zabezpieczony przez policjantów z Lubania, którzy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

Jeszcze na początku marca funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z IV Działu Realizacji w Zgorzelcu z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (DUCS) prowadzili rutynowe działania kontrolne na terenie powiatu lubańskiego. W toku prowadzonych czynności w miejscowości Godzieszów mundurowi postanowili zatrzymać do kontroli samochód dostawczy. Po sprawdzeniu danych osobowym kierowcy funkcjonariusze postanowili sprawdzić przestrzeń bagażową kontrolowanego pojazdu.

Na pozór dość dokładnie poukładane w przestrzeni bagażowej pudełka nie powinny wzbudzać zainteresowania mundurowych. Jednak w na tym etapie kierowca był wyraźnie pobudzony i nerwowy, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Z tego powodu wytypowali kilka pudełek w wewnątrz, w których ujawniono e-papierosy bez polskich znaków akcyzy i bez oznaczeń w języku polskim. Na tej podstawie pojazd został skierowany do dalszej kontroli i przeprowadzili szczegółową rewizję przesyłek.

W trakcie dalszej kontroli mundurowi wykryli 33 paczki kurierskie zawierające wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, czyli:

ponad 13 tys pojemników z płynami do e-papierosów o łącznej objętości ponad 70 l ;

400 kompletnych urządzeń wielorazowych e-papierosów;

150 ustników z podgrzewaczem do e-papierosów.

Wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 247 tys. zł , a jego wprowadzenie do obrotu mogło narazić Skarb Państwa na stratę w podatku akcyzowego w wysokości ponad 236 tys. zł.

W toku dalszych czynności funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, tym razem już wspólnie z mundurowymi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu dokonali przeszukania pomieszczeń magazynowych odbiorcy paczek. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze wykryli hurtowe ilości nowatorskich wyrobów nikotynowych bez polskich znaków akcyzy:

ponad 27 tys. szt. płynów do e-papierosów o łącznej objętości 431,6 l ;

ponad 2,5 tys. kompletnych urządzeń e-papierosów;

kompletnych urządzeń e-papierosów; 450 opakowań tytoniu do fajek wodnych o łącznej wadze 11,25 kg ;

; 25 opakowań alkoholu o łącznej objętości ok. 5,7 l ;

; ponad 3,1 tys. opakowań saszetek nikotynowych o łącznej wadze 42,61 kg ;

9,6 kg wyrobów z suszu i żywicy konopi.

Dodatkowo podczas przeszukania służby wykryły 401,3 g suszu marihuany. Towar został zabezpieczony przez policjantów z Lubania, którzy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.

st. asp. Łukasz Porębski