KAS i Policja przejęła nielegalne towary w przesyłkach kurierskich i magazynie o wartości ponad 1,4 mln zł
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej prowadzili rutynowe czynności służbowe na terenie powiatu lubańskiego w trakcie, których zatrzymali do kontroli samochód dostawczy wypełniony po brzegi nielegalnymi wyrobami tytoniowymi. Tym samym funkcjonariusze przejęli ponad 13 tys pojemników z płynami do e-papierosów, 400 kompletnych urządzeń wielorazowych e-papierosów oraz 150 ustników z podgrzewaczem do e-papierosów. Następnie funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego połączyli siły z kryminalnymi z Lubania i przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń magazynowych odbiorcy paczek. W toku prowadzonych czynności mundurowi ujawnili m. in. blisko 30 tys. pojemników z płynami do e-papierosów, ponad 2,5 tys. kompletnych urządzeń e-papierosów 450 opakowań tytoniu do fajek wodnych. Towar został zabezpieczony przez policjantów z Lubania, którzy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
Jeszcze na początku marca funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej (SCS) z IV Działu Realizacji w Zgorzelcu z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu (DUCS) prowadzili rutynowe działania kontrolne na terenie powiatu lubańskiego. W toku prowadzonych czynności w miejscowości Godzieszów mundurowi postanowili zatrzymać do kontroli samochód dostawczy. Po sprawdzeniu danych osobowym kierowcy funkcjonariusze postanowili sprawdzić przestrzeń bagażową kontrolowanego pojazdu.
Na pozór dość dokładnie poukładane w przestrzeni bagażowej pudełka nie powinny wzbudzać zainteresowania mundurowych. Jednak w na tym etapie kierowca był wyraźnie pobudzony i nerwowy, co wzbudziło zainteresowanie funkcjonariuszy. Z tego powodu wytypowali kilka pudełek w wewnątrz, w których ujawniono e-papierosy bez polskich znaków akcyzy i bez oznaczeń w języku polskim. Na tej podstawie pojazd został skierowany do dalszej kontroli i przeprowadzili szczegółową rewizję przesyłek.
W trakcie dalszej kontroli mundurowi wykryli 33 paczki kurierskie zawierające wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy, czyli:
- ponad 13 tys pojemników z płynami do e-papierosów o łącznej objętości ponad 70 l;
- 400 kompletnych urządzeń wielorazowych e-papierosów;
- 150 ustników z podgrzewaczem do e-papierosów.
Wartość zabezpieczonego towaru wyniosła ponad 247 tys. zł, a jego wprowadzenie do obrotu mogło narazić Skarb Państwa na stratę w podatku akcyzowego w wysokości ponad 236 tys. zł.
W toku dalszych czynności funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego, tym razem już wspólnie z mundurowymi Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu dokonali przeszukania pomieszczeń magazynowych odbiorcy paczek. W trakcie prowadzonych czynności funkcjonariusze wykryli hurtowe ilości nowatorskich wyrobów nikotynowych bez polskich znaków akcyzy:
- ponad 27 tys. szt. płynów do e-papierosów o łącznej objętości 431,6 l;
- ponad 2,5 tys. kompletnych urządzeń e-papierosów;
- 450 opakowań tytoniu do fajek wodnych o łącznej wadze 11,25 kg;
- 25 opakowań alkoholu o łącznej objętości ok. 5,7 l;
- ponad 3,1 tys. opakowań saszetek nikotynowych o łącznej wadze 42,61 kg;
- 9,6 kg wyrobów z suszu i żywicy konopi.
Dodatkowo podczas przeszukania służby wykryły 401,3 g suszu marihuany. Towar został zabezpieczony przez policjantów z Lubania, którzy prowadzą dalsze czynności w tej sprawie.
st. asp. Łukasz Porębski
Źródło: KPP w Lubaniu
podkom. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń
tel. 660 402 169