Szczęśliwy finał poszukiwań seniorów w naszym województwie. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich! Miniony weekend był szczególny w naszym województwie, bowiem na terenie 3 powiatów policjanci wraz z innymi służbami poszukiwali seniorów, którzy zgubili się w różnych okolicznościach. Wszystkie poszukiwania zakończyły się szczęśliwie. Do odnalezienia przyczynili się też mieszkańcy, którzy po opublikowaniu policyjnego komunikatu w przestrzeni medialnej o zaginięciu seniorów, ruszyli z pomocą. Pamiętajmy o trosce nad naszymi seniorami. Warto zadbać o to, by mieli przy sobie telefon komórkowy lub inne urządzenie umożliwiające szybki kontakt oraz umożliwiające szybkie zlokalizowanie. Bezpieczeństwo zależy od nas wszystkich.

Jedne z poszukiwań odbywały się w powiecie świdnickim. Z przekazanych policjantom informacji wynikało, że mężczyzna około godziny 17:30 wyszedł z miejsca zamieszkania i nie powrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną. Z uwagi na stan zdrowia — znaczne otępienie starcze oraz konieczność stałego przyjmowania leków za pomocą pompy insulinowej — istniało realne zagrożenie dla jego życia i zdrowia.

Po przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu funkcjonariusze rozpoczęli działania poszukiwawcze, sprawdzając możliwe kierunki przemieszczania się mężczyzny oraz miejsca, w których mógł przebywać. W akcję zaangażowani byli policjanci z Komisariatu Policji w Strzegomiu, Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy oraz podległych jednostek, a także strażacy z OSP w Strzegomiu i OSP Bolesławice. Służby konsekwentnie weryfikowały wszystkie pojawiające się informacje i sprawdzały kolejne obszary.

Po opublikowaniu komunikatu o zaginięciu w mediach oraz mediach społecznościowych zaczęły napływać telefony od mieszkańców, którzy przekazywali sygnały o możliwych miejscach, w których mężczyzna mógł być widziany, każda z informacji była natychmiast sprawdzana.

Jeden z takich telefonów okazał się szczególnie istotny — na jego podstawie siły i środki zostały skierowane we właściwy rejon. Tam funkcjonariusze skoncentrowali intensywne działania poszukiwawcze, które doprowadziły do odnalezienia seniora w rejonie drogi krajowej nr 5.

W chwili odnalezienia 75-latek był skrajnie wyczerpany i nie miał siły poruszać się samodzielnie. Na szczęście pomoc przyszła na czas, a odnalezionemu mężczyźnie natychmiast udzielono niezbędnej pomocy.

Szczęśliwy finał miały tez poszukiwania 83-letniej seniorki z powiatu złotoryjskiego.

Dyżurny tamtejszej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia starszej kobiety. Córka przekazała, że zaginiona przyjechała z nimi, gdyż doglądają budynku w trakcie budowy. Zgłaszająca poinformowała, że pozostawili ją na chwile samą i w tym czasie oddaliła się w nieznanym im kierunku. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że 83-latka nie posiadała przy sobie telefonu komórkowego, co znacznie ograniczało możliwość jej szybkiego zlokalizowania.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów ze Złotoryi. Do działań włączyli się również strażacy, którzy wykorzystali drona do przeszukania miejsc trudno dostępnych i zalesionego terenu. Na miejsce stawił się również przewodnik z psem tropiącym.

Zakrojone na szeroką skalę działania przyniosły oczekiwany rezultat – po ponad godzinie poszukiwań seniorka została odnaleziona. Na szczęście cała i zdrowia została przekazana pod opiekę rodzinie.

Policjanci z Dzierżoniowa natomiast poszukiwali 80-letniej kobiety, która całą noc spędziła poza domem. Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze. W akcję zaangażowani byli wszyscy policjanci z powiatu dzierżoniowskiego, reprezentujący wszystkie komórki organizacyjne. Funkcjonariusze prowadzili sprawdzenia terenu zurbanizowanego, przeczesywali okolice, pola, lasy, tereny działkowe oraz inne trudno dostępne tereny.

W działaniach poszukiwawczych uczestniczyli również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Mościsku i Ostroszowicach. Do akcji włączyła się także Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza z Nowej Rudy. Służby wykorzystywały w działaniach drony, które okazały się niezwykle pomocne podczas przeszukiwania rozległych terenów. W poszukiwaniach użyto również pojazdów typu quad, umożliwiających dotarcie do trudno dostępnych miejsc.

Dodatkowo z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zadysponowano przewodnika z psem tropiącym oraz policyjny śmigłowiec, który wspierał działania z powietrza.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich uczestników akcji oraz dobrej współpracy między służbami zaginiona kobieta została odnaleziona.

PRZYPOMINAMY

Poszukiwania osób bardzo często prowadzone są pod ogromną presją czasu – szczególnie wtedy, gdy do zaginięcia dochodzi w porze nocnej, w okresie jesienno-zimowym lub na terenach leśnych i trudno dostępnych. W takich sytuacjach szybkie podjęcie działań ma kluczowe znaczenie dla zdrowia i życia osoby zaginionej.

Warto pamiętać, że ogromny wpływ na bezpieczeństwo zwłaszcza seniorów mają osoby najbliższe – rodzina, opiekunowie oraz sąsiedzi. Jednocześnie każdy z nas może realnie pomóc, reagując na niepokojące sytuacje. Widząc zagubioną lub zdezorientowaną osobę starszą, nie należy pozostawać obojętnym – czasem jeden telefon może zapobiec tragedii.

Profilaktyka, która może uratować życie:

Opaski SOS i identyfikatory

Specjalne opaski noszone na ręce lub zawieszki przy ubraniu mogą zawierać podstawowe dane seniora oraz numer telefonu do bliskiej osoby. Dzięki nim osoba, która udziela pomocy, a także służby ratunkowe mogą szybko ustalić tożsamość seniora i skontaktować się z rodziną.

Karta informacyjna

Dobrym rozwiązaniem jest noszenie przez osobę starszą karty informacyjnej w portfelu lub kieszeni. Powinna ona zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe do opiekuna, informacje o chorobach, przyjmowanych lekach lub problemach z pamięcią. Taka karta może znacząco przyspieszyć udzielenie właściwej pomocy.

Urządzenia z lokalizacją GPS

Coraz większą popularnością cieszą się urządzenia umożliwiające lokalizację seniora w czasie rzeczywistym, takie jak:

zegarki lub opaski z funkcją GPS,

telefony komórkowe z udostępnioną lokalizacją,

niewielkie lokalizatory w formie breloków lub zawieszek.

Dzięki nim bliscy mogą szybko sprawdzić, gdzie znajduje się osoba starsza, a w sytuacji zagrożenia znacznie skraca się czas poszukiwań.

Nie czekaj – reaguj natychmiast. Policjanci przypominają, że w przypadku zaginięcia osoby starszej nie obowiązuje żadna zasada oczekiwania. Zgłoszenie należy przekazać Policji natychmiast – każda minuta ma znaczenie.

A Ty jeśli widzisz seniora, który sprawia wrażenie zagubionego lub zdezorientowanego:

nie przechodź obojętnie,

zapytaj, czy potrzebuje pomocy,

w razie potrzeby natychmiast zadzwoń pod numer alarmowy 112.

Wspólna czujność, empatia i szybka reakcja mogą uratować zdrowie, a nawet życie drugiego człowieka.

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa!

asp. szt. Monika Kaleta

Źródło: KPP w Świdnicy

asp. Magdalena Ząbek

tel. 607 317 642

Źródło: KPP w Złotoryi

mł. asp. Kamil Szpatowski

tel. 603 765 923