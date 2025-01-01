Dolnośląski policjant na EPTC w Norymberdze
W dniach 23-24 lutego funkcjonariusz Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu i jednocześnie członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA uczestniczył w Europejskiej Konferencji Trenerów Policji (EPTC) w Norymberdze. Dzięki uzyskanemu stypendium od Sekcji Niemieckiej IPA nasz kolega reprezentował polskie służby na jednym z najważniejszych wydarzeń szkoleniowych w Europie.
Konferencja, odbywająca się przy prestiżowych targach EnforceTac, łączyła nowoczesną teorię z intensywną praktyką.
Prelekcje skupiły się na kluczowych wyzwaniach współczesnej służby:
- Bezpieczeństwo: Analiza ataków z użyciem broni ostrej oraz przemocy wobec służb ratunkowych.
- Innowacje: Wykorzystanie VR w szkoleniu, systemy IT w monitorowaniu działań oraz nowoczesny system obezwładniania SafeWrap.
- Przygotowanie: Zarządzanie stresem, regeneracja kadr oraz rola instruktora jako lidera.
A trening praktyczny:
- Szkolenie realizowano w systemie rotacyjnym na czterech stacjach:
- VR Team: Zespołowe działania w rzeczywistości wirtualnej.
- CQB & Low Light: Walka w bliskim kontakcie i pomieszczeniach przy słabym oświetleniu.
- SafeWrap: Praktyczne techniki bezpiecznego obezwładniania.
- Knife Defense: Obrona przed bronią tnącą i kolną w dystansie bliskim.
Wyjazd był nie tylko okazją do zdobycia unikalnej wiedzy, ale także platformą wymiany doświadczeń z instruktorami z całej Europy. Wizyta na targach EnforceTac pozwoliła dodatkowo zapoznać się z najnowszym uzbrojeniem i wyposażeniem taktycznym oraz nawiązać nowe kontakty międzynarodowe.
Zdobyta wiedza i poznani funkcjonariusze realnie wpłyną na podniesienie standardów szkoleniowych w dolnośląskim garnizonie Policji.
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu
Pobierz plik Dolnośląski policjant na EPTC w Norymberdze (format mp4 - rozmiar 37.84 MB)