Dolnośląski policjant na EPTC w Norymberdze Powrót Drukuj W dniach 23-24 lutego funkcjonariusz Wydziału Konwojowego KWP we Wrocławiu i jednocześnie członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów IPA uczestniczył w Europejskiej Konferencji Trenerów Policji (EPTC) w Norymberdze. Dzięki uzyskanemu stypendium od Sekcji Niemieckiej IPA nasz kolega reprezentował polskie służby na jednym z najważniejszych wydarzeń szkoleniowych w Europie.

Konferencja, odbywająca się przy prestiżowych targach EnforceTac, łączyła nowoczesną teorię z intensywną praktyką.

Prelekcje skupiły się na kluczowych wyzwaniach współczesnej służby:

Bezpieczeństwo: Analiza ataków z użyciem broni ostrej oraz przemocy wobec służb ratunkowych.

Innowacje: Wykorzystanie VR w szkoleniu, systemy IT w monitorowaniu działań oraz nowoczesny system obezwładniania SafeWrap.

Przygotowanie: Zarządzanie stresem, regeneracja kadr oraz rola instruktora jako lidera.

A trening praktyczny:

Szkolenie realizowano w systemie rotacyjnym na czterech stacjach:

VR Team: Zespołowe działania w rzeczywistości wirtualnej.

CQB & Low Light: Walka w bliskim kontakcie i pomieszczeniach przy słabym oświetleniu.

SafeWrap: Praktyczne techniki bezpiecznego obezwładniania.

Knife Defense: Obrona przed bronią tnącą i kolną w dystansie bliskim.

Wyjazd był nie tylko okazją do zdobycia unikalnej wiedzy, ale także platformą wymiany doświadczeń z instruktorami z całej Europy. Wizyta na targach EnforceTac pozwoliła dodatkowo zapoznać się z najnowszym uzbrojeniem i wyposażeniem taktycznym oraz nawiązać nowe kontakty międzynarodowe.

Zdobyta wiedza i poznani funkcjonariusze realnie wpłyną na podniesienie standardów szkoleniowych w dolnośląskim garnizonie Policji.

Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu