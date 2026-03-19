Wspólne działania dolnośląskich policjantów oraz funkcjonariuszy z komendy powiatowej w Nisku przyczyniły się do zatrzymania niebezpiecznych sprawców kradzieży Data publikacji 19.03.2026 Powrót Drukuj Skuteczna współpraca funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego komendy miejskiej we Wrocławiu, Komendy Powiatowej Policji w Nisku oraz policjantów z komisariatu w Rudnej doprowadziła do zatrzymania 4 osób odpowiedzialnych za kradzieże na terenie kilku województw w tym m. in. dolnośląskiego. Wobec trzech podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

W sobotę, 14 marca br. dyżurny komendy miejskiej we Wrocławiu otrzymał informację z komendy powiatowej w Nisku, że osoby podejrzewane o dokonanie wielu kradzieży na terenie kilku województw m.in. podkarpackiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego, przemieszczają się osobowym seatem drogą S5 w kierunku Wrocławia.

Funkcjonariusze kryminalni z Komisariatu Policji w Rudnej w związku z popełnieniem również na ich terenie kradzieży pieniędzy, ustalili numery rejestracyjne pojazdu, którym poruszały się osoby podejrzewane.

Do działań dyżurny skierował sześć patroli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Mundurowi namierzyli i zatrzymali wskazany pojazd przy jednej z wrocławskich ulic. W samochodzie znajdowały się cztery osoby w wieku od 44 do 61 lat, 3 mężczyzn i jedna kobieta, mieszkańcy Opolszczyzny.

Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że na Seacie założone są niemieckie tablice rejestracyjne przypisane do innego auta.

Jakby tego było mało, wykonany przez policjantów test wskazał, że kierujący może znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Wszyscy podróżujący Seatem zostali zatrzymani i doprowadzeni do Komendy Powiatowej Policji w Nisku, gdzie 17 marca br. usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży, usiłowania kradzieży oraz posługiwania się tablicami rejestracyjnymi przypisanymi do innego pojazdu.

Wobec trzech podejrzanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec jednego dozoru policyjnego.

Postępowanie w tych sprawach prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Nisku pod nadzorem miejscowego prokuratura rejonowego. Typowania i materiał dowodowy zgromadzony przez policjantów z kilku województw również dolnośląskiego świadczy o tym, że sprawcy działali na dużo większym obszarze. Sprawa wciąż ma charakter rozwojowy i nie wykluczone są kolejne zarzuty wobec zatrzymanych osób.

Wspólne działania funkcjonariuszy z Niska, Lubina i Wrocławia przyczyniły się do szybkiego zatrzymania sprawców oraz przerwania ich przestępczej działalności.

asp. Paweł Noga