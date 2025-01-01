Ukryci za nasypem pseudokibice rozgrzewali się do brutalnej walki. Leśna ustawka przerwana przez dolnośląskich policjantów
W miniony weekend dzięki czujności policjanta, który w czasie wolnym od służby uprawiał swój ulubiony sport, dolnośląska Policja zapobiegła konfrontacji pseudokibiców wielkich rozmiarów. Na miejscu funkcjonariusze zastali 18 pojazdów i 83 osoby rozgrzewające się do walki, którym skutecznie pokrzyżowali plany.
W niedzielny poranek funkcjonariusz pionu kryminalnego jednej z komend garnizonu dolnośląskiego, jeżdżąc wyczynowo na rowerze zauważył nietypowe grupowanie się młodych mężczyzn. Z racji doświadczenia zawodowego po chwili zorientował się, że ma do czynienia z liczną grupą pseudokibiców.
Szybka i skuteczna reakcja funkcjonariusza pozwoliła na przeprowadzenie działań zmierzających do ustalenia okoliczności zgrupowania. Na miejsce skierowano wielu policjantów, którzy po kilku minutach dotarli we wskazany obszar. Jak się okazuje w okolicach Zalewu Mietkowskiego na widok nadciągających radiowozów część pseudokibiców zdążyła się rozproszyć.
Jednak po wjechaniu mundurowych za nasyp w tereny leśne, ich oczom ukazała się grupa młodych mężczyzn ubranych na sportowo, którzy posiadali wyposażenie wykorzystywane w sztukach walki. Były to między innymi owijki na ręce, rękawice czy ochraniacze na szczęki. Dodatkowo jak się okazuje posiadali kominiarki oraz odzież z logiem utożsamiającym ich przynależność do jednego z wrocławskich klubów piłkarskich.
Pseudokibice byli w trakcie prowadzenia rozgrzewki sportowej. Na miejscu ujawniono 18 pojazdów, którymi przyjechało łącznie 83 osoby w różnym wieku. Mężczyźni nie kryli zaskoczenia oraz logicznie nie potrafili wytłumaczyć swojej obecności w skrytym obszarze leśnym tuż przy drodze. Jedni tłumaczyli, że przyjechali na ryby, kolejni, że na morsowanie jeszcze inni, że na grzyby.
Ich obecność w tym miejscu wiązała się z planem napaści na grupę innych kibiców związanych z drużynami piłkarskimi z Wałbrzycha oraz Świdnicy. Kilkanaście minut później mieli przejeżdżać na mecz, który był zaplanowany w województwie śląskim. Pseudokibice sami prowadzą rekonesans, przewidują oraz typują trasy przemieszczania się innych grup kibicowskich. Nie inaczej było i w tym przypadku. Mundurowi kolejny raz zapobiegli konfrontacji pseudokibiców, gdzie liczba uczestników bójki oceniona została łącznie na około 200 osób. W następstwie wydarzeń oba zwaśnione środowiska kibicowskie zostały objęte zabezpieczeniem prewencyjnym.
Apelujemy do mieszkańców Dolnego Śląska, aby w przypadku zauważenia podobnej sytuacji oraz grupowania się młodych mężczyzn przy drogach polnych, kompleksach leśnych czy nietypowych miejscach poinformowali oficera dyżurnego najbliższej jednostki Policji.
asp. Paweł Noga
Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu